Закрытые соцопросы показали вероятность выборов без вторых туров

Прогноз результатов выборов (основан на рейтинге от числа определившихся и экспертных оценках)

Игорь Артамонов (Липецкая область) — 74%

Игорь Бабушкин (Астраханская область) — 69%

Александр Беглов (Санкт-Петербург) — 59%

Андрей Бочаров (Волгоградская область) — 69%

Владимир Владимиров (Ставропольский край) — 58%

Олег Кувшинников (Вологодская область) — 60%

Валерий Лимаренко (Сахалинская область) — 68%

Александр Осипов (Забайкальский край) — 75%

Денис Паслер (Оренбургская область) — 74%

Роман Старовойт (Курская область) — 75%

Алексей Текслер (Челябинская область) — 74%

Радий Хабиров (Башкирия) — 80%

Бату Хасиков (Калмыкия) — 80%

Олег Хорохордин (Алтай) — 59%

Андрей Чибис (Мурманская область) — 71%

Вадим Шумков (Курганская область) — 82%

Как изменился с марта запрос на сменяемость губернаторов

Олег Кувшинников (Вологодская область): за замену — 34%, против — 36,2%. В марте 2019-го: за замену — 34%, против — 32%.

Владимир Владимиров (Ставропольский край): за замену — 30%, против — 44%. В марте: за замену — 20%, против — 44%.

Александр Беглов (Санкт-Петербург): за замену — 28%, против — 45%. В марте: за замену — 30%, против — 38%.

Александр Осипов (Забайкальский край): за замену — 11%, против — 54%. В марте: за замену — 12%, против — 48%.

Радий Хабиров (Башкирия): за замену — 13%, против — 55%. В марте: за замену — 11%, против — 56%.

Валерий Лимаренко (Сахалинская область): за замену — 21%, против — 46%. В марте: за замену — 16%, против — 23%.

Вадим Шумков (Курганская область): за замену — 20%, против — 46%. В марте: за замену — 14%, против — 57%.

Андрей Бочаров (Волгоградская область): за замену — 26%, против — 50%. В марте: за замену — 44%, против — 31%.

Роман Старовойт (Курская область): за замену — 13%, против — 65%. В марте: за замену — 18%, против — 45%.

Игорь Артамонов (Липецкая область): за замену — 25%, против — 44%. В марте: за замену — 22%, против — 34%.

Денис Паслер (Оренбургская область): за замену — 24%, против — 43%. В марте: замеры делались в отношении предыдущего губернатора Юрия Берга.

Бату Хасиков (Калмыкия): за замену — 16%, против — 49%. В марте: замерялись рейтинги прежнего главы республики Алексея Орлова.

Олег Хорохордин (Республика Алтай): за замену — 19%, против — 48%. В марте: замерялись рейтинги тогдашнего главы республики Александра Бердникова.

Игорь Бабушкин (Астраханская область): за замену — 17%, против — 38%. В марте: замерялся рейтинг предыдущего врио главы региона Сергея Морозова.

Алексей Текслер (Челябинская область): за замену — 12%, против — 51%. В марте: в опросах фигурировал Борис Дубровский.

Кто в зоне риска

Несмотря на то что опросы показывают вероятность победы всех губернаторов в первом туре, в ряде регионов есть проблемы, которые могут негативно сказаться на результатах, сообщили оба источника РБК, знакомых с данными исследований.

В Вологодской области, глава которой Олег Кувшинников идет на третий срок, 33% граждан не определились с выбором (выше этот показатель только в Липецкой области — 35%). Почти поровну разделились голоса респондентов в ответе на вопрос, допускают ли они возможность проголосовать за Кувшинникова. 37% допустили такую возможность, 33% сказали, что не проголосовали бы никогда. В регионе также наиболее высокий запрос на замену главы.

В совокупности это самые слабые показатели среди всех губернаторов, идущих на выборы, подчеркнули оба собеседника РБК.

В Республике Алтай, где на первый срок идет врио главы региона Олег Хорохордин, в регистрации было отказано всем кандидатам, кто представляет титульное население. Это фактор, который усиливает вероятность протестного голосования среди алтайцев, пересказывает выводы исследования один из близких к Кремлю источников.

В Ставропольском крае негативно сказаться на итогах выборов могут публикации в СМИ, которые пишут об отсутствии результатов работы губернатора Владимира Владимирова (баллотируется на второй срок) и негативной ситуации в социально-экономической сфере региона, ссылается на данные исследования второй источник РБК.

В Сахалинской области существовали риски после решения прежнего губернатора Олега Кожемяко покинуть свой пост, чтобы баллотироваться на должность главы Приморья. Среди жителей возник запрос на местного кандидата, который не стремился бы покинуть регион, рассказывает один из источников РБК. Но сахалинская оппозиция не смогла использовать негативный настрой граждан в свою пользу, и врио губернатора Валерий Лимаренко, по сути «варяг» для Сахалина, сумел улучшить имидж власти. В настоящее время в регионе нет факторов, которые могли бы оказать негативное влияние на предвыборную ситуацию, констатирует один из знакомых с данными исследования собеседников РБК.

Конкуренцию Лимаренко, по словам источника, могла бы составить депутат облдумы от КПРФ Светлана Иванова, но коммунисты выдвинули вместо нее депутата Госдумы Алексея Корниенко, которого избиратели не знают. Пассивно ведут себя и другие кандидаты. В частности, выдвиженцы от партий «Коммунисты России» и Коммунистическая партия социальной справедливости соответственно Дмитрий Зенкин и Дмитрий Кочергин могут рассчитывать лишь на голоса жителей, перепутавших название их партий с КПРФ, констатирует, ссылаясь на данные опроса, источник РБК.

В Санкт-Петербурге врио главы региона Александр Беглов настроил против себя часть избирателей из-за «чрезмерно агрессивной информационной кампании», пересказывает данные исследования другой собеседник РБК. Но в документе этот факт не зафиксирован в качестве угрозы, добавляет он.

В исследовании также отмечается, что в ряде регионов действуют штабы оппозиционера Алексея Навального, которые пытаются повлиять на результаты выборов, говорят собеседники РБК. В Оренбурге сторонники Навального призывают голосовать за любого кандидата, кроме врио губернатора Дениса Паслера, а в Уфе представители оппозиционера высказывают сомнения в легитимности выборов, уточняют источники РБК. Но их активность не скажется на итогах кампании, уверены авторы исследования.

В целом во многих регионах информированность населения о предстоящих выборах низкая, а в СМИ в основном публикуется информация, необходимая по закону, например о регистрации кандидатов, говорят собеседники РБК.

По мнению политолога Виталия Иванова, вторые туры возможны в двух регионах — Вологодской области и Республике Алтай. «Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников вступил в избирательную кампанию с низким рейтингом, а его штаб так и не сумел рейтинг существенно нарастить», — говорит эксперт.

Что касается Алтая, проблемы у врио главы региона Олега Хорохордина могут возникнуть из-за того, что его предшественник приучил жителей к определенному образу главы — жесткого, предельно уверенного в себе, способного уволить любого. «Хорохордин не вполне вписывается в этот образ, и это ему мешает», — считает Иванов.