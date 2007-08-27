В.Путин уволил самарского губернатора

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Самарской области Константина Титова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Кремля.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен президент группы компаний "АвтоВАЗ" Владимир Артяков. Одновременно глава государства направил в Самарскую думу представление о рассмотрении кандидатуры В.Артякова для наделения его полномочиями губернатора.

Константин Титов руководит Самарской областью с 1991 года. В 2005 году он был переутвержден на этом посту. После провала "Единой России" на региональных выборах в адрес губернатора выплеснулось море критики со стороны однопартийцев. Еще больше масла в огонь подлил провал члена "партии власти" Георгия Лиманского в борьбе за пост мэра Самары. Напомним, что с большим преимуществом тогда победил лидер местной "Справедливой России" Виктор Тархов. Вопрос об отставке К.Титова, по мнению политологов, был всего лишь вопросом времени.

Владимир Артяков родился 30 июля 1959 года, в 2000 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности "юриспруденция", доктор экономических наук. В прошлом году он вступил в "Единую Россию".