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Заседание форума Россия-Африка с участием Путина. Прямая трансляция
Появилось видео с пленарного заседания форума Россия-Африка с участием Путина
В Петербурге проходит пленарное заседание форума Россия-Африка, в нем участвуют президент Владимир Путин, председатель Африканского союза и президент Коморских островов Азали Ассумани, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедикт Орама, президент Нового банка развития Дилма Руссеф и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.