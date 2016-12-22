Обвиняемая в госизмене рассказала о желании получить гражданство Латвии

Обвиняемая в госизмене жительница Калининграда Антонина Зимина рассказала членам ОНК Москвы, что направила из СИЗО письмо в посольство Латвии с просьбой оказать ей содействие в получении латвийского гражданства. Об этом РБК рассказал член московской ОНК Александр Ионов, который вместе с Евгением Еникеевым посещал арестованную женщину в СИЗО «Лефортово».



«Сейчас у нее нет другого гражданства, кроме российского. Она рассказал нам, что направляла из изолятора письмо в посольство Латвии, а также сообщила, что хотела бы встретиться с латвийскими дипломатами. Я объяснил ей, что сейчас это невозможно, если она не гражданка Латвии, и разъяснил процедуру получения гражданства в странах ЕС», — рассказал Ионов.



О задержании Зиминой стало известно 19 июля также от членов ОНК. Перед этим Лефортовский суд Москвы рассмотрел ходатайство о заключении под стражу некоего обвиняемого по ст. 275 УК (государственная измена), следует из данных портала московских судов.

Антонина Зимина указана как независимый эксперт на сайте Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова. Среди ее профессиональных интересов — внешняя политика прибалтийских стран по отношению к России, а также идентичность политической элиты Латвии.По данным СПАРК, Антонина Константиновна Зимина была до 22 апреля 2016 года директором АНО «Балтийский центр диалога культур».