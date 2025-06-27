Берлин допустил изменение законов ради препятствия запуску Nord Stream 2

С предложением о покупке Nord Stream 2 выступал инвестор из США Линч. Чтобы не допустить возможной сделки, Германия может изменить законодательство — начать проверки инвестиций при поглощении компаний, даже если он не немецкие

Неиспользованные трубы для газопровода «Северный поток-2» на территории порта Засниц-Мукран, Германия (Фото: Imago Images / Global Look Press)

Германия может изменить свое законодательство о внешней торговле, чтобы не допустить поглощения компании, управляющей газопроводом «Северный поток-2», при ее потенциальной продаже, пишет Reuters со ссылкой на соответствующий документ — ответ Министерства экономики фракции «Зеленые». О нем также пишет Der Speigel.

«В настоящее время [возможная] сделка не подпадает под проверку инвестиций в соответствии с законом о внешней торговле», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении Spiegel (цитата по NTV). Это объясняется тем, что управляющая «Северным потоком-2» компания зарегистрирована в Швейцарии.

«В федеральном правительстве обсуждается, будет ли в течение этого законодательного периода проведена реформа правовых основ инвестиционного контроля», — говорится в ответе Минэкономики.

«Трубопроводы в Германии и Европе не должны находиться в руках российских или американских компаний», — сказал Reuters депутат от партии «Зеленые»,бывший государственный секретарь Минэкономики Михаэль Келлнер.

Власти ФРГ обещали, что сделают все, чтобы не допустить запуска газопровода.

Такие изменения хотят внести на фоне появления предложения со стороны американского инвестора Стивена Линча о покупке «Северного потока-2». Инвестор несколько раз подавал заявку в американский Минфин на получение лицензии для участия в торгах за газопровод, если таковые будут объявлены. При экс-президенте Джо Байдене он потерпел неудачу и повторил попытку при нынешнем лидере Дональде Трампе в феврале этого года.

Как рассказывал Линч, он убеждал американских чиновников, что трубопровод «может стать геополитическим инструментом для сближения России с Западом», и подчеркнул, что «абсолютно никакой газ не будет поставляться, пока на Украине не будет мира».

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков говорил в ноябре прошлого года, когда появились данные об инициативе Линча, что российская сторона в лице «Газпрома» не выражала желания продать трубопровод. Компания — один из акционеров консорциума Nord Stream AG, управляющего обоими «Северными потоками». После взрывов в 2022 году уцелела только одна нитка Nord Stream 2. Песков добавил, что другие акционеры тоже не выступали за выставление газопровода на торги.