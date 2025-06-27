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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Берлин допустил изменение законов ради препятствия запуску Nord Stream 2

Reuters: Берлин готов изменить законы ради препятствия поглощению Nord Stream 2
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
С предложением о покупке Nord Stream 2 выступал инвестор из США Линч. Чтобы не допустить возможной сделки, Германия может изменить законодательство — начать проверки инвестиций при поглощении компаний, даже если он не немецкие
Неиспользованные&nbsp;трубы для газопровода &laquo;Северный поток-2&raquo; на территории порта Засниц-Мукран, Германия
Неиспользованные трубы для газопровода «Северный поток-2» на территории порта Засниц-Мукран, Германия (Фото: Imago Images / Global Look Press)

Германия может изменить свое законодательство о внешней торговле, чтобы не допустить поглощения компании, управляющей газопроводом «Северный поток-2», при ее потенциальной продаже, пишет Reuters со ссылкой на соответствующий документ — ответ Министерства экономики фракции «Зеленые». О нем также пишет Der Speigel.

«В настоящее время [возможная] сделка не подпадает под проверку инвестиций в соответствии с законом о внешней торговле», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении Spiegel (цитата по NTV). Это объясняется тем, что управляющая «Северным потоком-2» компания зарегистрирована в Швейцарии.

«В федеральном правительстве обсуждается, будет ли в течение этого законодательного периода проведена реформа правовых основ инвестиционного контроля», — говорится в ответе Минэкономики.

«Трубопроводы в Германии и Европе не должны находиться в руках российских или американских компаний», — сказал Reuters депутат от партии «Зеленые»,бывший государственный секретарь Минэкономики Михаэль Келлнер.

Власти ФРГ обещали, что сделают все, чтобы не допустить запуска газопровода.

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Такие изменения хотят внести на фоне появления предложения со стороны американского инвестора Стивена Линча о покупке «Северного потока-2». Инвестор несколько раз подавал заявку в американский Минфин на получение лицензии для участия в торгах за газопровод, если таковые будут объявлены. При экс-президенте Джо Байдене он потерпел неудачу и повторил попытку при нынешнем лидере Дональде Трампе в феврале этого года.

Как рассказывал Линч, он убеждал американских чиновников, что трубопровод «может стать геополитическим инструментом для сближения России с Западом», и подчеркнул, что «абсолютно никакой газ не будет поставляться, пока на Украине не будет мира».

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков говорил в ноябре прошлого года, когда появились данные об инициативе Линча, что российская сторона в лице «Газпрома» не выражала желания продать трубопровод. Компания — один из акционеров консорциума Nord Stream AG, управляющего обоими «Северными потоками». После взрывов в 2022 году уцелела только одна нитка Nord Stream 2. Песков добавил, что другие акционеры тоже не выступали за выставление газопровода на торги.

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