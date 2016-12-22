Трамп похвалил Россию за «фантастическую работу» при организации ЧМ

По мнению американского лидера, российская сторона при организации чемпионата демонстрирует «нечто особенное»

Дональд Трамп (Фото: Susan Walsh / AP)

Россия провела «фантастическую работу» при подготовке к чемпионату мира по футболу, заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, сообщает Bloomberg.

«Они действительно демонстрируют нечто особенное», — заявил президент. «Это здорово, даже если вы не поклонник футбола», — добавил он.

Американский лидер рассказал, что его сыну нравится смотреть игры турнира. «Я и сам немного интересуюсь футболом, но у меня нет достаточно времени [для просмотра матчей]», — пояснил Трамп.

Отвечая на вопрос о команде, за которую он болеет на чемпионате, президент заявил, что болеет «за то, чтобы всем вокруг было хорошо», и пожелал «всего наилучшего» всем участникам мундиаля. Сборная США не прошла отбор на ЧМ-2018.

Ранее организацию чемпионата мира по футбола оценил также президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. За несколько дней до старта турнира на конгрессе организации в Москве он высказал благодарность президенту Владимиру Путину.

«Россию никто никогда не покорял, но Россия будет завоевана футболом. <...> Выражаю благодарность президенту России Владимиру Путину, российскому правительству, местному оргкомитету, Российскому футбольному союзу, волонтерам, которых более 50 тыс., и 150 млн россиян, которые вместе с нами будут радоваться этому событию», — заявил тогда Инфантино.

О своих впечатлениях от турнира рассказал также бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, он назвал атмосферу на мундиале отличной.