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Трамп похвалил Россию за «фантастическую работу» при организации ЧМ
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Трамп похвалил Россию за «фантастическую работу» при организации ЧМ
ЧМ-2018, 22:23
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Трамп похвалил Россию за «фантастическую работу» при организации ЧМ
По мнению американского лидера, российская сторона при организации чемпионата демонстрирует «нечто особенное»
Дональд Трамп (Фото: Susan Walsh / AP)

Россия провела «фантастическую работу» при подготовке к чемпионату мира по футболу, заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, сообщает Bloomberg.

«Они действительно демонстрируют нечто особенное», — заявил президент. «Это здорово, даже если вы не поклонник футбола», — добавил он.

Американский лидер рассказал, что его сыну нравится смотреть игры турнира. «Я и сам немного интересуюсь футболом, но у меня нет достаточно времени [для просмотра матчей]», — пояснил Трамп.

Отвечая на вопрос о команде, за которую он болеет на чемпионате, президент заявил, что болеет «за то, чтобы всем вокруг было хорошо», и пожелал «всего наилучшего» всем участникам мундиаля. Сборная США не прошла отбор на ЧМ-2018.

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Ранее организацию чемпионата мира по футбола оценил также президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. За несколько дней до старта турнира на конгрессе организации в Москве он высказал благодарность президенту Владимиру Путину.

«Россию никто никогда не покорял, но Россия будет завоевана футболом. <...> Выражаю благодарность президенту России Владимиру Путину, российскому правительству, местному оргкомитету, Российскому футбольному союзу, волонтерам, которых более 50 тыс., и 150 млн россиян, которые вместе с нами будут радоваться этому событию», — заявил тогда Инфантино.

О своих впечатлениях от турнира рассказал также бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, он назвал атмосферу на мундиале отличной.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Дональд Трамп , ЧМ по футболу
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