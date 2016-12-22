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Трамп поддержал законопроект об ограничении иностранных инвестиций
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Трамп поддержал законопроект об ограничении иностранных инвестиций
Политика, 16:16
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Трамп поддержал законопроект об ограничении иностранных инвестиций
Трамп попросил конгресс как можно скорее принять законопроект об ограничении иностранных инвестиций. Законопроект расширит права Комитета по иностранным инвестициям, позволив ему влиять на инвестиции в отдельные отрасли
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Дональд Трамп призвал конгресс США поддержать законопроект, который призван защитить США от рисков, которые несут для национальной безопасности иностранные инвестиции, сообщает Reuters. По его словам, этот закон отвечает интересам США и благотворно скажется на инвестиционном климате в стране.

Законопроект, известный как Закон об анализе рисков иностранных инвестиций (FIRRMA), призван обновить закон 1975 года, который дает Комитету по иностранным инвестициям США право рекомендовать президенту США блокировать те или иные иностранные инвестиции, если они могут повредить национальной безопасности страны.

Документ предусматривает расширение полномочий комитета, в частности предоставление ему права рассматривать не отдельные покупки американских компаний иностранными инвесторами, как это было раньше, а анализировать с этих позиций целые отрасли и влиять на продажу иностранным компаниям миноритарных пакетов.

Документ рассматривается его разработчиками как механизм, который позволит ограничить инвестиций со стороны Китая, который через приобретение американских компаний получает доступ к их технологиям. Тем не менее должностные лица, комментируя потенциальную практику применения нового закона, указывали, что он не направлен против какой-то одной страны. Как отмечает WSJ, законопроект пользуется широкой двухпартийной поддержкой в конгрессе.

Заявление Трампа тем не менее говорит о том, что он выбрал более мягкий вариант ограничений для иностранных инвестиций, чем изначально рассматривался Белым домом, указывают WSJ и The Washington Post.

В администрации Трампа рассматривался также вариант, когда президент получил бы право вводить жесткие ограничения на иностранные инвестиции в американские технологические компании (не более 25%) и на экспорт высокотехнологичной продукции в Китай — в частности, сторонником такого подхода выступал советник президент Питер Наварро.

После сообщений WSJ об том, что президент может выбрать «жесткий» вариант ограничений, в США упали в цене акции ряда технологических компаний.

Трамп объявил о введении пошлины в 25% в ответ на кражу Китаем технологий
Экономика

В середине июня Трамп объявил о предстоящем введении 25%-ной пошлины на импорт из Китая товаров, общая стоимость которых оценивается в $50 млрд. В заявлении президента отмечалось, что введение пошлин станет ответом на применяемые Китаем «нечестные методы торговли» и воровство американской интеллектуальной собственности и технологий.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Дональд Трамп , инвестиции , Китай , конгресс
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