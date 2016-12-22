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Совет ЕС заявил о тупике в переговорах с Турцией о ее вступлении в союз
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Совет ЕС заявил о тупике в переговорах с Турцией о ее вступлении в союз
Политика, 00:12
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Совет ЕС заявил о тупике в переговорах с Турцией о ее вступлении в союз
Турция все дальше отдаляется от Евросоюза, уверены в Совете ЕС. Этому, как считают в организации, способствуют последние изменения Конституции страны, а также действующие в Турции ограничения работы журналистов и ученых
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Совет ЕС заявил о том, что переговоры с Турцией о ее вступлении в Евросоюз зашли в тупик — Анкара «все больше отдаляется» от организации, говорится в резолюции совета «по процессу расширения, стабилизации и ассоциации» сообщества. Соответствующий документ опубликован на сайте организации.

«Совет, — как подчеркивается в официальной бумаге, -​ отмечает, что Турция отдаляется все дальше от Европейского союза». Поэтому, как пояснили представители организации, «переговоры о вступлении Турции в сообщество фактически застопорились, рассмотреть открытие или закрытие новых глав невозможно». «Никакой дальнейшей работы по модернизации Таможенного союза между ЕС и Турцией не предусмотрено», — указывается в резолюции.

Несмотря на это, Совет отметил в документе «важность отношений ЕС и Турции». Анкару и Брюссель он назвал ключевыми партнерами, заметив, что европейская организация «по-прежнему привержена сохранению открытых отношений между ними, а также совместному решению общих проблем и сотрудничеству в таких важных областях, как миграция, борьба с терроризмом, энергетика, транспорт, экономика и торговля». Однако для «полного и эффективного осуществления соглашения о реадмиссии ЕС и Турции, — как подчеркнули в совете, — должны быть надлежащим образом реализованы существующие соглашения и договоренности с государствами-членами Евросоюза».

Так, европейская организация, как уточняется в документе, «осудила попытку государственного переворота в Турции в 2016 году и выразила солидарность с турецким народом и демократическими институтами Турции». Однако масштаб мер, который был предпринят для подавления этих действий и минимизации последствий от неудавшегося переворота, был «непропорциональным», считают в Совете ЕС. В связи с этим Анкаре в организации напомнили о соответствующих «международных стандартах» и ее обязательствах их соблюдать.

Кроме того, обеспокоенность Совет ЕС выразил в связи с «тревожными отступлениями [властей Турции] от верховенства закона». «Отсутствие независимости и ухудшение функционирования судебной системы не могут быть оправданы», — заявили в организации, подчеркнув также, что ни в коем случае нельзя допустить продолжения в Турции действия «ограничений, задержаний, тюремных заключений и других мер, направленных против турецких
журналистов, ученых, членов политических партий, в том числе парламентариев». Также выступили в Совете ЕС в защиту турецких «правозащитников, пользователей социальных сетей и других лиц, осуществляющих свои основные права и свободы».

«Турции, — как отмечается в документе, — следует выполнять все решения Европейского суда по правам человека в соответствии со ст. 46 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (обязательная сила и исполнение постановлений)». Так, согласно последним поправкам к Конституции Турции, по мнению Венецианской комиссии, как напомнили в Совете ЕС, турецким властям «не хватает достаточного контроля и баланса». Об изменениях комиссия прежде также отзывалась как об «угрозах» (референдум о поправках в Конституцию состоялся в Турции в прошлом году. По его результатам страна перешла от парламентской формы правления к президентской республике, также была отменена должность премьер-министра и произошло реформирование Верховного совета судей и прокуроров страны).

Помимо этого ЕС, как заметили в организации, «решительно осуждает продолжающиеся незаконные действия Турции в
Восточном Средиземноморье и Эгейском море». Анкара, как заявили в совете, «должна избегать угроз и действий, наносящих ущерб добрососедским отношениям». Кроме того, она должна «нормализовать свои отношения с
Республики Кипр и уважать суверенитет всех государств-членов ЕС», заключили в организации.

Переговоры о вступлении в ЕС Турция ведет со странами Евросоюза на протяжении нескольких десятилетий. С 1996 года она входит в таможенный союз с ЕС. Также она является одной из основательниц Совета Европы. Также благодаря подписанному в сентябре 1963 года Соглашению об ассоциации между ней и ЕЭС, Турция является «ассоциированным членом» Европейского союза.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Евросоюз , Турция
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