Глава Подмосковья заявил об отсутствии предпосылок для национализации

Андрей Воробьев заявил РБК, что не верит в пользу внешнего управления на предприятиях уходящих из России иностранных компаний и считает, что до национализации не дойдет. Власти уже получили 7 заявок на покупку иностранного бизнеса

Фото: Олег Яковлев / РБК

Глава Подмосковья Андрей Воробьев в интервью РБК рассказал, что не видит предпосылок для национализации активов иностранных компаний, уходящих из России, и считает, что до нее дело не дойдет. К внешнему управлению на предприятиях губернатор, по его словам, относится плохо и не верит в его эффективность.

Полный текст интервью с губернатором Московской области Андреем Воробьевым читайте на сайте РБК в 7.00 мск 27 мая.

«У российских компаний есть репутация. Я сам занимался бизнесом и не помню случая, чтобы кто-то наплевательски относился к нашей культуре предпринимательства, — заявил он. — Поэтому с нашим бизнесом все будет хорошо». Так он ответил на вопрос РБК о будущем компаний с иностранными инвесторами в регионе.

По словам Воробьева, в Подмосковье 186 крупных брендов с выручкой больше 1 млрд рублей в год из 30 стран мира. В них работает около 100 тыс человек, и они приносят в бюджет 50 млрд руб. налогов, уточнил он. «Из них девять иностранных компаний объявили о продаже, четыре уже перешли под российское управление, — сообщил Воробьев. — Это Макдоналдс, Valio, Obi и Stora Enso Packaging». Еще пять компаний — Holcim, Huhtamaki (производители одноразовой посуды из Финляндии), Henkel, «Болл Наро-Фоминск» (производители алюминиевых банок) и Reckitt Benckiser (производители бытовой химии) — официально объявили о желании передать бизнес. «Кстати, мы получили 7 заявок от российских бизнесменов, которые хотят купить иностранный бизнес, — отметил глава региона. — Но никто не торопится пока продавать. Уйти с рынка легко, а вернуться почти невозможно».

Шведский магазин предметов для дома IKEA, по словам Воробьева, должен принять «мудрое решение». Пока они продлили выплату зарплат сотрудникам до сентября, напомнил он. «Поставщики — наши компании — в том числе шесть подмосковных, — отметил губернатор. — Сейчас большинство уже работает с сетью Hoff. IKEA — стратегический инвестор, мы им ничего плохого не делали, надеюсь, и они нам не собираются».

В начале марта правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций, который среди прочего предусматривает «первый шаг к национализации имущества иностранных компаний». Эта инициатива была предложена «Единой Россией». Она позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, не менее 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, если они прекращают работу в России.

Некоторые из представителей власти высказались против национализации иностранных компаний в России. Так, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что выступает против такой возможности. «Они должны будут определиться, будут ли они продолжать работу в России или все-таки уйдут. На этот счет у нас есть свои сценарии, свои предложения, — сообщила она. — Я лично против какой-либо национализации, считаю, что этого делать не стоит. Но есть другие варианты замены их российскими компаниями, акционерам».