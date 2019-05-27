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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Политика ,  
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Сторонники Brexit захватили лидерство на выборах в Европарламент
Партия сторонников Brexit на 20% опережает ближайших конкурентов на выборах в Европарламент в Великобритании. За нее проголосовали в том числе и промышленные районы страны
Фото: Frank Augstein / AP

Предварительные данные по выборам в Европарламент показывают, что в Великобритании первое место занимает партия сторонников Brexit, которую возглавляет националист Найджел Фарадж, сообщает агентство Reuters. Большая часть результатов по состоянию на 1:00 мск пришла с северо-востока Англии, где евроскептики заручились поддержкой 38% избирателей. Они на 19% опережают лейбористов.

Неудачно выступили в Сандерленде, Лидсе и других промышленных центрах консерваторы. Партия, которую до начала июня возглавляет Тереза Мэй, заручилась поддержкой лишь 6% избирателей.

По прогнозу «Би-би-си», после подсчета голосов по всей Великобритании консерваторы получат 10-12%, то есть в два раза меньше, чем в 2014 году. Что касается партии Brexit, то она выступит значительно лучше, чем партия Независимости, которую Фарадж возглавлял несколько лет назад. То есть она наберет более 35% голосов.

Сам Фарадж, комментируя первые итоги выборов, заявил, что итоги голосования показывают стремление граждан Великобритании добиться выхода из ЕС. При этом наилучшего результата за последние несколько лет добиваются либеральные демократы, которые настаивают на сохранении членства в Евросоюзе и настаивают на повторном референдуме.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Brexit
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