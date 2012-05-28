Совбез ООН проведет экстренное заседание по Сирии

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Сирии, передает Reuters со ссылкой на источник в организации. Оно состоится 27 мая в 15:00 по местному времени (23:00 мск).

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Причиной проведения заседания являются события в сирийском городе Хула, где погибли почти 100 местных жителей, в том числе дети.

Сообщается, что Россия отказалась присоединиться к предложенному Великобританией и Францией тексту заявления, осуждающего действия сирийских властей. Как стало известно агентству из источника в дипломатических кругах, на заседании выступит руководящий миссией ООН по наблюдению в Сирии Роберт Муд.

26 мая в городе Хула после столкновений правительственных войск и вооруженных повстанцев были найдены более 90 тел мирных жителей, в том числе 32 детей младше 10 лет. Работающие в Сирии наблюдатели ООН подтвердили гибель 92 человек, правозащитники заявляют о более чем 100 убитых.

Западные страны склонны винить в случившемся подразделения правительственных войск, тогда как Дамаск заявляет о деятельности в этом районе боевиков, связанных с "Аль-Кайедой".

Между тем наблюдатели ООН обнаружили в городе осколки снарядов танковых пушек, что может указывать на причастность к преступлению сирийских войск.