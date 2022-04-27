Умер бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов

Он начал работать в КГБ в конце 1950-х годов и закончил службу во главе аналитического управления внешней разведки. Леонов был лично знаком с Че Геварой, братьями Фиделем и Раулем Кастро

Николай Леонов (Фото: Иона Андронов / Youtube)

На 94-м году жизни умер бывший начальник аналитического управления КГБ СССР, генерал-лейтенант в отставке Николай Леонов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Не стало Николая Сергеевича Леонова — выдающегося аналитика отечественной внешней разведки», — сказал собеседник агентства.

Леонов родился 22 августа 1928 года. После окончания МГИМО работал в Издательстве иностранной литературы переводчиком испанского языка.

В органах Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Леонов работал с 1958 года, получил рекомендацию для работы во внешней разведке.

С 1961 по 1968 год находился в долгосрочной служебной командировке в Мексике под прикрытием 3-го секретаря посольства.

В 1971 году Леонов стал заместителем начальника информационно-аналитического управления внешней разведки. В сентябре 1983 года его назначили заместителем начальника разведки, а в 1990–1991 годах Леонов возглавлял аналитическое управление КГБ СССР.

Леонов ушел из КГБ после распада Советского Союза.

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Как сообщает сайт СВР, еще во время учебы в разведшколе Леонов направлялся в командировки в Мексику и на Кубу для установления контактов с «революционным руководством» и успешно справился с этой задачей. Позже выезжал в краткосрочные загранкомандировки в Перу, Панаму, Никарагуа, Афганистан, другие страны по заданию советской разведки.

Леонов был лично знаком с Че Геварой, Фиделем и Раулем Кастро и другими деятелями революционного движения в регионе.

С 1994 года преподавал современную историю в МГИМО, в 2003 году стал депутатом Государственной думы РФ IV созыва от блока «Родина».

За деятельность в КГБ Леонов был награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды и многими медалями, а также нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке».

Его имя занесено на Доску почета Зала истории внешней разведки. В 1994 году была издана его книга «Лихолетье».