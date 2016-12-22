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По всей России прошли митинги скорби после пожара в Кемерово
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По всей России прошли митинги скорби после пожара в Кемерово
Пожар в торговом центре в Кемерово, 19:31
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По всей России прошли митинги скорби после пожара в Кемерово
В российских городах состоялись акции в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Несогласованные акции запланированы в 23 городах, в Москве прошли две: официальная, на Манежной, и неофициальная, на Пушкинской
Фото: Алексей Мальгавко / «РИА Новости»

Митинги в память о Кемерово

После пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в российских городах прошли стихийные митинги в память о его жертвах. Акции 26 и 27 марта заявлены в 23 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Чите, Хабаровске, Нижнекамске, Пензе, Воронеже, Красноярске, Мурманске, Краснодаре, Иркутске, Калининграде, Новороссийске, Волгограде, Кирове, Нижнем Новгороде, Омске, Ярославле, Перми, Самаре и Челябинске. В Беслане, где в 2004 году произошел теракт и погибли 186 детей, местные жители вечером 26 марта выложили свечами надпись «Кемерово. Скорбим».

В воскресенье, 25 марта, в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошло возгорание и начался пожар. По последним данным, погибли минимум 64 человека, в том числе 41 ребенок. Возбуждено дело по трем статьям, задержаны несколько подозреваемых, в том числе директор фирмы, работавшей с торговым центром, и арендатор помещения, где, предположительно, началось возгорание. По информации следствия, в тот день в ТЦ не работала система противопожарной безопасности, а дежуривший охранник якобы выключил пожарную сигнализацию. Двери кинозала, где находились большинство погибших, были заперты снаружи; аварийные выходы из ТЦ заблокированы.

Первый митинг в память о погибших состоялся вечером во вторник на Соборной площади в Магадане. Горожане принесли к установленному на площади памятнику святителю Иннокентию игрушки, свечи и цветы. Ранее глава Магаданской области Владимир Печеный отменил в регионе все развлекательные мероприятия.

В Кемерово стихийный митинг произошел утром 27 марта. Местные жители устроили акцию с требованием прозрачного расследования и отставки местных властей во главе с губернатором области Аманом Тулеевым. Акция на площади Советов продолжалась более пяти часов. По разным данным, в ней принимали участие от 1,5 тыс. до 4 тыс. человек. К митингующим вышел вице-губернатор Сергей Цивилев, который сначала спросил у одного из демонстрантов, потерявшего в огне пять человек, не пиарится ли тот на трагедии, а потом на коленях попросил у собравшихся прощения за произошедшее

Акции в столице

В Москве акцию в память о жертвах пожара вечером в понедельник 26 марта объявили главный редактор сайта «КиноПоиск» Елизавета Сурганова и создатель проекта «Арзамас» Филипп Дзядко. Они призвали москвичей собраться 27 марта в 19:00 на Пушкинской площади. «Мы хотим почтить память погибших и выразить нашу ярость — потому что такого просто не должно быть, — говорилось в объявлении на Facebook. — Эта акция не согласована с властями». Инициаторы мероприятия призвали желающих собраться «без плакатов и лозунгов»: «пусть это будет молчаливый сбор». О своем желании прийти на акцию к 27 марта заявили более шести тысяч пользователей Facebook.

Акции в память о погибших при пожаре в кемеровском ТЦ. Фоторепортаж Еще 10 фото
Фотогалерея

Днем 27 марта мэр Москвы Сергей Собянин поручил организовать на Манежной площади место памяти о погибших в Кемерово. В пресс-службе департамента региональной безопасности столицы РБК рассказали, что возложить цветы на площади москвичи смогут с 17:00 мск. О планах прийти на акцию заявили РБК руководители Мосгордумы. Власти пообещали не разгонять участников сбора на Пушкинской площади. В ответ экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков обвинил мэрию в попытке организовать «митинг-спойлер» и отвлечь жителей столицы от стихийной акции.

В 17:00 на Манежной площади собрались около 300 человек. Часть из них были в одинаковых белых дождевых плащах и раздавали людям мягкие игрушки и гвоздики. В беседе с корреспондентом РБК они представлялись волонтерами. При входе в Александровский сад был установлен стенд с фотографиями жертв, цветами, свечами и баннером с хештегом #кемеровомыстобой. Собравшимся предлагали фотографироваться с баннером и выкладывать свои фото в соцсети с этим хештегом.

Возложить цветы на Манежную пришли мэр Москвы Сергей Собянин, сенатор Валентина Петренко и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Сход продлился менее двух часов.

Неофициальные акции

В 19:00 акция в память о жертвах трагедии в Кемерово стартовала и на Пушкинской площади. Люди пришли со свечами, игрушками, белыми шарами, многие возлагают цветы к подножию памятника Пушкину. На сходе в том числе были политик Алексей Навальный с женой Юлией. Навальный заявил РБК, что он здесь «в память о жертвах в Кемерово», и отказался от дальнейших комментариев, заявив, что «здесь не лучшее место».

Некоторые пришли на акцию с табличками «Взятки убивают детей». Периодически митингующие начинали скандировать «Тулеева в отставку!». Другие участники акции требовали тишины и напоминали, что это не политическое мероприятие: «Вы здесь не ради этого». «Давайте стоять молча, как бараны!», — возражали те, кто выкрикивал лозунги.

Среди участников акции почти не было детей, отметил в разговоре с РБК москвич Иван Дорош. «Видимо, всё-таки люди испугались разгона и решили детей не брать, — предположил он. — А так здесь большинство тех, кто хотел почтить память. Потому что такие акции нельзя сверху планировать, люди хотят собраться сами». По его словам, акция не направлена «против кого-то, против властей» и посвящена исключительно памяти жертв. Другая митингующая Мария заявила РБК, что не хотела «участвовать в каких-то играх властей», но тем не менее посетила и официозную акцию на Манежной площади, потому что мероприятий в память о жертвах должно быть «как можно больше».

«Надеюсь, что власти увидят количество людей и задумаются. Это не нормально, когда в мирное время погибает столько людей», — заявил участник акции Магомед Садыков. «Если раньше мы гибли от терактов, то сейчас — от системы. Я не согласна с тем, что из-за халатности и коррупции гибнут люди», — подчеркнула митингующая Алла Седова.

В Санкт-Петербурге также прошли две акции в память о жертвах пожара в кемеровском ТЦ. Одна из них — на Дворцовой площади, вторая — на Марсовом поле, передает корреспондент РБК. Люди стояли возле мемориального огня, возлагали цветы, ставили свечи, клали мягкие игрушки и крестились.

Среди участников акции были несколько десятков человек с плакатами, на которых были политические лозунги — в основном антикоррупционные. За акцией следили полицейские и ОМОН, рядом с Марсовым полем дежурили четыре автозака. Митингующих, которые выкрикивали требования отставок и расследования, прерывали сотрудники полиции.

Авторы: Евгения Кузнецова, Юлия Лымарь, Дмитрий Гринкевич.
При участии: Маргарита Алехина.
Теги: Кемерово , пожар , траур
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