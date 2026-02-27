 Перейти к основному контенту
Роман Пелевина признали вредным для интересов Белоруссии

В Белоруссии запретили роман Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила»
Книгу «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» внесли в перечень произведений, распространение которых может нанести вред национальным интересам Белоруссии. Причина не раскрывается
Фото: Andrei Dedovich / Shutterstock
Фото: Andrei Dedovich / Shutterstock

Распространение романа писателя Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» признали вредным для национальных интересов Белоруссии. Книга попала в соответствующий перечень Министерства информации страны.

Сейчас в списке 241 позиция. Кроме «Лампы Мафусаила, или Крайней битвы чекистов с масонами» туда попали:

  • «Улыбка — пилигрим души: стихи, переводы», Владимира Хорошко;
  • «БДСМ. Бесконечная доброта, сострадание и милосердие», Александра Чащина;
  • «Дневник каннибала. История японского людоеда, который вместо срока получил славу», Иссэя Сагавы;
  • «Нация прозака», Элизабет Вуртцель;
  • «Семь лепестков», Сергея Кузнецова;
  • «Амнезия души», Татьяны Коган;
  • «Песнь Ахилла», Мадлен Миллер;
  • «Лес мертвецов», Жан-Кристофа Гранже;
  • «Освобождение», Патрика Несса;
  • «Абсолютист», Джона Бойна;
  • «Изысканный труп», Поппи Брайт;
  • «Фистула», Артема Серебрякова и другие книги.

Пелевин снова в топе: обсуждаем культ писателя и его новую книгу
Радио

Какие претензии у властей вызвали книги, в перечне не раскрывается.

Роман Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» вышел в 2016 году, его выпустило издательство «Эксмо».

В аннотации книги говорится: «Как известно, сложное международное положение нашей страны объясняется острым конфликтом российского руководства с мировым масонством. Но мало кому понятны корни этого противостояния, его финансовая подоплека и оккультный смысл. Гибридный роман Виктора Пелевина срывает покровы молчания с этой тайны, попутно разъясняя в простой и доступной форме главные вопросы мировой политики, экономики, культуры и антропогенеза».

Главные герои книги — «три поколения дворянской семьи Можайских, служащие Отчизне в XIX, XX и XXI веках». Это соответственно русский отставной офицер, попавший в лагерь масон и российский трейдер.

Книга отсутствует в продаже на сайте самого издательства «Эксмо» как в бумажном, так и в электронном виде. Так же ее нет на некоторых крупных площадках, например, на сайте книжного магазина «Лабиринт». В «Яндекс.Книгах» роман доступен к чтению и прослушиванию, его также можно найти на маркетплейсах.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Виктор Пелевин Белоруссия
