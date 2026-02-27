Роман Пелевина признали вредным для интересов Белоруссии

Книгу «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» внесли в перечень произведений, распространение которых может нанести вред национальным интересам Белоруссии. Причина не раскрывается

Фото: Andrei Dedovich / Shutterstock

Распространение романа писателя Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» признали вредным для национальных интересов Белоруссии. Книга попала в соответствующий перечень Министерства информации страны.

Сейчас в списке 241 позиция. Кроме «Лампы Мафусаила, или Крайней битвы чекистов с масонами» туда попали:

«Улыбка — пилигрим души: стихи, переводы», Владимира Хорошко;

«БДСМ. Бесконечная доброта, сострадание и милосердие», Александра Чащина;

«Дневник каннибала. История японского людоеда, который вместо срока получил славу», Иссэя Сагавы;

«Нация прозака», Элизабет Вуртцель;

«Семь лепестков», Сергея Кузнецова;

«Амнезия души», Татьяны Коган;

«Песнь Ахилла», Мадлен Миллер;

«Лес мертвецов», Жан-Кристофа Гранже;

«Освобождение», Патрика Несса;

«Абсолютист», Джона Бойна;

«Изысканный труп», Поппи Брайт;

«Фистула», Артема Серебрякова и другие книги.

Какие претензии у властей вызвали книги, в перечне не раскрывается.

Роман Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» вышел в 2016 году, его выпустило издательство «Эксмо». В аннотации книги говорится: «Как известно, сложное международное положение нашей страны объясняется острым конфликтом российского руководства с мировым масонством. Но мало кому понятны корни этого противостояния, его финансовая подоплека и оккультный смысл. Гибридный роман Виктора Пелевина срывает покровы молчания с этой тайны, попутно разъясняя в простой и доступной форме главные вопросы мировой политики, экономики, культуры и антропогенеза». Главные герои книги — «три поколения дворянской семьи Можайских, служащие Отчизне в XIX, XX и XXI веках». Это соответственно русский отставной офицер, попавший в лагерь масон и российский трейдер.

Книга отсутствует в продаже на сайте самого издательства «Эксмо» как в бумажном, так и в электронном виде. Так же ее нет на некоторых крупных площадках, например, на сайте книжного магазина «Лабиринт». В «Яндекс.Книгах» роман доступен к чтению и прослушиванию, его также можно найти на маркетплейсах.