Роман Пелевина признали вредным для интересов Белоруссии
Распространение романа писателя Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» признали вредным для национальных интересов Белоруссии. Книга попала в соответствующий перечень Министерства информации страны.
Сейчас в списке 241 позиция. Кроме «Лампы Мафусаила, или Крайней битвы чекистов с масонами» туда попали:
- «Улыбка — пилигрим души: стихи, переводы», Владимира Хорошко;
- «БДСМ. Бесконечная доброта, сострадание и милосердие», Александра Чащина;
- «Дневник каннибала. История японского людоеда, который вместо срока получил славу», Иссэя Сагавы;
- «Нация прозака», Элизабет Вуртцель;
- «Семь лепестков», Сергея Кузнецова;
- «Амнезия души», Татьяны Коган;
- «Песнь Ахилла», Мадлен Миллер;
- «Лес мертвецов», Жан-Кристофа Гранже;
- «Освобождение», Патрика Несса;
- «Абсолютист», Джона Бойна;
- «Изысканный труп», Поппи Брайт;
- «Фистула», Артема Серебрякова и другие книги.
Какие претензии у властей вызвали книги, в перечне не раскрывается.
Роман Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» вышел в 2016 году, его выпустило издательство «Эксмо».
В аннотации книги говорится: «Как известно, сложное международное положение нашей страны объясняется острым конфликтом российского руководства с мировым масонством. Но мало кому понятны корни этого противостояния, его финансовая подоплека и оккультный смысл. Гибридный роман Виктора Пелевина срывает покровы молчания с этой тайны, попутно разъясняя в простой и доступной форме главные вопросы мировой политики, экономики, культуры и антропогенеза».
Главные герои книги — «три поколения дворянской семьи Можайских, служащие Отчизне в XIX, XX и XXI веках». Это соответственно русский отставной офицер, попавший в лагерь масон и российский трейдер.
Книга отсутствует в продаже на сайте самого издательства «Эксмо» как в бумажном, так и в электронном виде. Так же ее нет на некоторых крупных площадках, например, на сайте книжного магазина «Лабиринт». В «Яндекс.Книгах» роман доступен к чтению и прослушиванию, его также можно найти на маркетплейсах.
