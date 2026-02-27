 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о взятии села в Днепропетровской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Подразделения группировки «Центр» заняли Краснознаменку на реке Соленая
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Центр» заняли населенный пункт Краснознаменка в Днепропетровской области.

Небольшое село, население которого с начала века не превышало 20 человек, находится на правом берегу реки Соленая на границе с ДНР. В соответствии с украинским законодательством в 2016 году оно было переименовано в Беляковку и отнесено к Синельниковскому району.

За последнюю неделю российские подразделения заняли несколько населенных пунктов.

В Харьковской области подразделения группировки «Север» продвинулись на юг вдоль реки Северский Донец и заняли Графское.

В ДНР подразделения группировки «Запад» взяли под контроль село Карповка, расположенное в нескольких километрах восточней реки Оскол.

В Запорожской области подразделения группировки «Восток» заняли населенный пункт Риздвянка на западном берегу реки Гайчур.

Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане

Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана

В России создали учебник по беспилотникам для старших классов

Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине

Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет

Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%
