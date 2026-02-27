Подразделения группировки «Центр» заняли Краснознаменку на реке Соленая

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Центр» заняли населенный пункт Краснознаменка в Днепропетровской области.

Небольшое село, население которого с начала века не превышало 20 человек, находится на правом берегу реки Соленая на границе с ДНР. В соответствии с украинским законодательством в 2016 году оно было переименовано в Беляковку и отнесено к Синельниковскому району.

За последнюю неделю российские подразделения заняли несколько населенных пунктов.

В Харьковской области подразделения группировки «Север» продвинулись на юг вдоль реки Северский Донец и заняли Графское.

В ДНР подразделения группировки «Запад» взяли под контроль село Карповка, расположенное в нескольких километрах восточней реки Оскол.

В Запорожской области подразделения группировки «Восток» заняли населенный пункт Риздвянка на западном берегу реки Гайчур.