Минобороны сообщило о взятии села в Днепропетровской области
Подразделения группировки «Центр» заняли населенный пункт Краснознаменка в Днепропетровской области.
Небольшое село, население которого с начала века не превышало 20 человек, находится на правом берегу реки Соленая на границе с ДНР. В соответствии с украинским законодательством в 2016 году оно было переименовано в Беляковку и отнесено к Синельниковскому району.
За последнюю неделю российские подразделения заняли несколько населенных пунктов.
В Харьковской области подразделения группировки «Север» продвинулись на юг вдоль реки Северский Донец и заняли Графское.
В ДНР подразделения группировки «Запад» взяли под контроль село Карповка, расположенное в нескольких километрах восточней реки Оскол.
В Запорожской области подразделения группировки «Восток» заняли населенный пункт Риздвянка на западном берегу реки Гайчур.
