 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Мелания Трамп станет первой женой президента — председателем Совбеза ООН

Мелания Трамп
Мелания Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Первая леди США Мелания Трамп возглавит заседание Совета Безопасности ООН 2 марта, что совпадет с переходом к США ежемесячного председательства в этом органе, сообщило американское представительство при ООН в соцсети Х.

«Первая леди войдет в историю ООН, приняв на себя председательство США в Совете Безопасности, чтобы подчеркнуть роль образования в продвижении мира», — говорится в сообщении.

Это станет первым случаем, когда первая леди действующего президента США будет председательствовать в Совете. Встреча будет посвящена вопросам образования, технологий, мира и безопасности.

«Могу подтвердить, что, согласно нашим данным, это будет первый случай, когда первая леди <...> председательствовала на заседании Совета Безопасности», — заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что ранее супруги глав государств участвовали в заседаниях от имени лиц, не являющихся членами Совета.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Мелания Трамп Совет безопасности ООН Дональд Трамп
Мелания Трамп фото
Мелания Трамп
модель, первая леди США
26 апреля 1970 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Лавров пошутил о коммунистической партии, говоря о новом генсеке ООН
Политика
Сможет ли Трамп создать полноценную альтернативу ООН
Политика
Трамп оценил вовлеченность ООН в решение украинского конфликта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком» Политика, 11:44
В Москве стройки рядом с жилыми кварталами оснастили датчиками пыли Недвижимость, 11:36
Bloomberg назвал две причины подорожания фрахта нефтетанкеров на 600% Политика, 11:35
Глава делового центра в Афганистане рассказал об обстановке в Кабуле
РАДИО
 Политика, 11:29
Болельщики повалили Месси на поле во время матча в Пуэрто-Рико Спорт, 11:26
Подозреваемого в подрыве автомобиля с бизнесменом во Фрязино задержали Общество, 11:23
Bloomberg раскрыл, как Финляндия проверяет сделки с недвижимостью россиян Политика, 11:22
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Похитивший девочку в Смоленске оказал сопротивление при задержании Общество, 11:22
Сборная России по футболу впервые сыграет с Никарагуа Спорт, 11:08
Демин обновил личный рекорд по передачам в НБА Спорт, 11:07
Разведка посчитала преувеличенными опасения Трампа о создании в Иране МБР Политика, 11:05
Банк России выявил 4600 криптокошельков мошенников в 2025 году Крипто, 11:04
Агрессия на работе: как выражать эмоции так, чтобы не навредить бизнесу Образование, 11:01
Активные и консервативные: актуальные инвестиции в фонды денежного рынка #всенабиржу!, 11:00