Мелания Трамп станет первой женой президента — председателем Совбеза ООН
Первая леди США Мелания Трамп возглавит заседание Совета Безопасности ООН 2 марта, что совпадет с переходом к США ежемесячного председательства в этом органе, сообщило американское представительство при ООН в соцсети Х.
«Первая леди войдет в историю ООН, приняв на себя председательство США в Совете Безопасности, чтобы подчеркнуть роль образования в продвижении мира», — говорится в сообщении.
Это станет первым случаем, когда первая леди действующего президента США будет председательствовать в Совете. Встреча будет посвящена вопросам образования, технологий, мира и безопасности.
«Могу подтвердить, что, согласно нашим данным, это будет первый случай, когда первая леди <...> председательствовала на заседании Совета Безопасности», — заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Он отметил, что ранее супруги глав государств участвовали в заседаниях от имени лиц, не являющихся членами Совета.
