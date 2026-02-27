Мелания Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Первая леди США Мелания Трамп возглавит заседание Совета Безопасности ООН 2 марта, что совпадет с переходом к США ежемесячного председательства в этом органе, сообщило американское представительство при ООН в соцсети Х.

«Первая леди войдет в историю ООН, приняв на себя председательство США в Совете Безопасности, чтобы подчеркнуть роль образования в продвижении мира», — говорится в сообщении.

Это станет первым случаем, когда первая леди действующего президента США будет председательствовать в Совете. Встреча будет посвящена вопросам образования, технологий, мира и безопасности.

«Могу подтвердить, что, согласно нашим данным, это будет первый случай, когда первая леди <...> председательствовала на заседании Совета Безопасности», — заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что ранее супруги глав государств участвовали в заседаниях от имени лиц, не являющихся членами Совета.