Производители лекарств увидели риск роста цен из-за новых правил закупок

Фармассоциации предложили перенести новые правила закупок, которые дадут преимущество лекарствам, полностью произведенным в России. Если ввести правила раньше 2027 года, возможен дефицит и подорожание препаратов, считают они

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Производители лекарственных препаратов просят перенести на 2027 год введение приоритетной закупки лекарственных препаратов, которые выпускаются в России по полному циклу. Соответствующее письмо Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП), а также ассоциации «Инфарма» и «Лекмедобращение» направили в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина и профильных депутатов (РБК ознакомился с документом).

Свои опасения и предложения по этому поводу производители представили на круглом столе в Госдуме 11 февраля. Тогда депутат комитета по охране здоровья Александр Петров просил ассоциации направить предложения в Думу для проработки. Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев сообщил РБК, что планируется также направить аналогичное обращение в правительство.

Речь идет о так называемом механизме «второй лишний» согласно которому, если на торги заявляется хотя бы один поставщик препарата, который производится в России или странах ЕАЭС по полному циклу, начиная с синтеза субстанции (сырья для лекарств), то остальные заявки отклоняются автоматически. Этот механизм должен мотивировать производителей углублять локализацию препаратов в России вместо того, чтобы использовать зарубежное сырье, считают регуляторы.

С 2025 года такой подход применяют при закупках препаратов, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП), а с 1 сентября 2025 года, такое правило планируют применять на закупках стратегически значимых препаратов (перечень СЗЛС). Но пока сам этот перечень не сформирован. В Госдуме рассматривают законопроект, который закрепит само определение стратегически значимого лекарственного препарата, он прошел первое чтение. Критерии формирования перечня и список препаратов будет определять правительство.

Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев при обсуждении проекта в Госдуме сообщил, что ко второму чтению планируют предоставить проработанный порядок формирования перечня.

Чего опасаются производители

По мнению ассоциаций, если начать применять «второй лишний» при закупках нового списка препаратов, это может создать риски для рынка и пациентов. К примеру, может увеличиться стоимость лекарств, так как себестоимость препаратов, производимых из российских субстанций станет выше, чем в случае закупки сырья в Китае или Индии. Не все препараты целесообразно и финансово выгодно производить в России по полному циклу, уверяют в ассоциациях.

Кроме того, поясняется в письме, создание искусственной монополии, в рамках которых выигрывать торги будет единственный производитель, локализовавший препарат, может привести к уходу других производителей того же препарата и создать дефицит.

Ассоциации также обращают внимание на возможные риски для экологии. К примеру при производстве 1,5 тонн препарата метформин (применяется при диабете для снижение количества сахара) образовывается 15 тонн опасных химических веществ, которые представляют угрозу для окружающей среды. Производители пояснили, что такого рода отходы не принимают полигоны химических отходов, а условий для их промышленной переработки в стране сейчас нет.

«Введение механизма «второй лишний» в нынешних реалиях может дестабилизировать рынок и спровоцировать дефицит лекарств, а также грозит нарушением устойчивых производственных цепочек и жесткой зависимостью производителей лекарств от нестабильного объема производства субстанций должного качества», — указано в письме фармассоциаций.

Дмитриев также отметил, что, по мнению ассоциации, «второй лишний» необходимо применять для препаратов, которые еще не производятся в России. Тогда механизм действительно может стимулировать локализацию лекарств в стране, а не искусственно делить рынок.

Если есть сомнения, что механизм «второй лишний» будет работать корректно, лучше отложить запуск проекта, согласен генеральный директор российского производителя «Биннофарм Групп» Рустем Муратов. Один из наиболее сложных вопросов — это мониторинг и подтверждение реального происхождения субстанций и материалов, для их производства, сказал он РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу Госдумы, Минпромторга и Минздрава.