Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ

Тбилиси должен составить списки граждан, пострадавших от депортации в 2006 году. Москва опасается, что иначе компенсации получат те, кого нельзя признать пострадавшими по критериям суда в Страсбурге

Пункт пропуска на грузино-российской границе (Фото: Владимир Иванов / РИА Новости)

Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году. Об этом говорится в составленном Москвой плане действий по исполнению решения для Совета Европы, внимание на который обратили «Ведомости».

В документе говорится, что Грузия должна была под контролем комитета министров Совета Европы (КМСЕ) подготовить механизмы для расчета и распределения компенсаций, но еще не сделала этого.

Как сообщила российская сторона, компенсацию могут получить только отдельные заявители, которых признали жертвами. Европейский суд обязал Тбилиси составить их окончательный список, уточнить нарушения, от которых пострадала каждая из них, и размер компенсаций. В общем списке пострадавших от депортации, который грузинская сторона представила в ходе разбирательства, 1795 предполагаемых жертв. Грузии нужно исключить из него как минимум 290 человек, которые не могут быть признаны пострадавшими по критериям суда, и только тогда Россия сможет выплатить компенсацию.

Москва опасается, что, если список не будет подготовлен, компенсацию получат те, кто не может считаться жертвой, и вернуть эти деньги будет невозможно, пишет газета со ссылкой на документ. Там также отмечается, что Тбилиси «не торопится» составлять его.

В МИД Грузии на запрос газеты не ответили.