В США оценили сроки достижения армией России максимума своих возможностей

«Пика» возможностей российские Вооруженные силы достигнут уже в 2028 году, считают в американском Минобороны. Китайская армия, по оценкам ведомства, сделает это чуть позже — в 2030 году

Высокопоставленный представитель Минобороны США Марк ​Эспер заявил о том, что, согласно оценкам американской армии, военные возможности армии России достигнут максимума в 2028 году. Следом за ней аналогичных результатов для себя добьются китайские военнослужащие. Их возможности достигнут максимума в 2030 году, полагают в Соединенных Штатах. Об этом Эспер​ сообщил в интервью Reuters.

Подобные оценки, по его словам, дают США почти десять лет «на подготовку к этим угрозам». В частности, для этого, по данным собеседника агентства, США собираются сократить, ликвидировать или отложить почти 200 программ вооружения. Вместо них средства власти направят на инвестиции в возможности для победы над «новыми Вооруженными силами России и Китая», считает Эспер​.

«То, на что мы ориентируемся, — это 2028 год и далее, потому что мы думаем, что к этому времени русские [Вооруженные силы] достигнут пика», — отметил он, подчеркнув, что китайцы добьются подобных результатов «после» — в 2030 году.

Финансируя военные кампании в Ираке и Афганистане США, по словам Эспера, «заложили свою готовность» бороться с такими странами, как Китай и Россия. В результате американская армия теперь нуждается в обновлении оборудования, которое находится в эксплуатации в течение 40 лет, отметил представитель Минобороны США.

В 2019-м финансовом году армия Соединенных Штатов, по его данным, запросила $182 млрд для финансирования собственных программ, оплаты зарплат, а также продолжающихся войн. Из них $22 млрд предназначены для закупки систем вооружения, указал Эспер.