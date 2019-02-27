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В США оценили сроки достижения армией России максимума своих возможностей
«Пика» возможностей российские Вооруженные силы достигнут уже в 2028 году, считают в американском Минобороны. Китайская армия, по оценкам ведомства, сделает это чуть позже — в 2030 году

Высокопоставленный представитель Минобороны США Марк ​Эспер заявил о том, что, согласно оценкам американской армии, военные возможности армии России достигнут максимума в 2028 году. Следом за ней аналогичных результатов для себя добьются китайские военнослужащие. Их возможности достигнут максимума в 2030 году, полагают в Соединенных Штатах. Об этом Эспер​ сообщил в интервью Reuters.

Подобные оценки, по его словам, дают США почти десять лет «на подготовку к этим угрозам». В частности, для этого, по данным собеседника агентства, США собираются сократить, ликвидировать или отложить почти 200 программ вооружения. Вместо них средства власти направят на инвестиции в возможности для победы над «новыми Вооруженными силами России и Китая», считает Эспер​.

«То, на что мы ориентируемся, — это 2028 год и далее, потому что мы думаем, что к этому времени русские [Вооруженные силы] достигнут пика», — отметил он, подчеркнув, что китайцы добьются подобных результатов «после» — в 2030 году.

Финансируя военные кампании в Ираке и Афганистане США, по словам Эспера, «заложили свою готовность» бороться с такими странами, как Китай и Россия. В результате американская армия теперь нуждается в обновлении оборудования, которое находится в эксплуатации в течение 40 лет, отметил представитель Минобороны США.

В 2019-м финансовом году армия Соединенных Штатов, по его данным, запросила $182 млрд для финансирования собственных программ, оплаты зарплат, а также продолжающихся войн. Из них $22 млрд предназначены для закупки систем вооружения, указал Эспер.

Бюджет для Пентагона, по его словам, будет сформирован в ближайшие недели. После этого, как указал собеседник агентства станет ясно, какие программы будут сокращены. «У нас были требования, которые просто не были необходимы, или не были оправданы затратами», — пояснил Эспер.

Полученные средства Минобороны США, по его словам, планирует сосредоточить на шести приоритетных направлениях модернизации армии. Среди них — способы более точной стрельбы из оружия на дальние расстояния, новые боевые машины, вертолеты и противоракетная оборона.

Подобное перераспределение средств принесет дивиденды на десятилетия вперед, надеется Эспер. «Если мы собираемся сражаться и побеждать русских и китайцев в 2030-м, 2040-м и 2050 годах, я должен начать создавать следующее поколение [американской армии]», — добавил он.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Минобороны США, армия России
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