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Путин включил защиту персональных данных чиновников в положение о ФСО
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Путин включил защиту персональных данных чиновников в положение о ФСО
Политика, 27 фев, 15:47
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Путин включил защиту персональных данных чиновников в положение о ФСО
В документе закреплены обязанности службы по защите персональных данных охраняемых чиновников, а также членов их семей. Добавились положения об участии ФСО в ликвидации кибератак
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в положение о Федеральной службе охраны (ФСО). В соответствии с опубликованным на официальном портале правовой информации документом, ФСО наделяется полномочиями по защите персональных данных «объектов государственной охраны и членов их семей».

Также в положение о ФСО добавлен подпункт, в котором говорится об участии службы «в пределах своей компетенции» в реализации политики в области информационной безопасности, обнаружении и ликвидации кибератак на российские ресурсы.

В документе также закреплены полномочия ФСО по составлению перечня вещей, которые запрещено проносить на охраняемые объекты.

Указ вступает в силу с момента опубликования.

Согласно ФЗ «О государственной охране», такая охрана предоставляется президенту, председателю правительства, спикерам Госдумы и Совета Федерации, председателям Конституционного и Верховного судов, генпрокурору и председателю Следственного комитета.

«Принятие указа придает легитимность уже сложившемуся порядку засекречивания данных о родственниках госслужащих категории «А», — прокомментировал РБК экс-сотрудник прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия. По мнению Багатурии, с одной стороны, защита данных родственников чиновников может защитить их от противоправного давления, с другой — подобный закон надо вводить только при наличии реального общественного контроля за их доходами.

Полномочия ФСО были расширены в июле прошлого года, когда президент подписал соответствующий закон. В документе отмечалось, что его положение не распространяется на те персональные данные, которые охраняемые должностные лица должны раскрывать в соответствии с российским законодательством.

Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сказал РБК в июне прошлого года, что закон не затронет декларации чиновников​ о доходах, но его положения распространяются на информацию о месте пребывания охраняемого лица и членов его семьи.

Теперь получать и обрабатывать персональные данные высокопоставленных чиновников и их родственников можно только с разрешения ФСО, прокомментировал РБК указ президента основатель сервисов Site Secure и Б-152, эксперт по персональным данным Максим Лагутин. «При этом госслужащие обязаны публиковать декларации и иные данные в открытом доступе, и в указе президента говорится, что брать согласие на то, что и так обязано публиковаться на основании законодательства, не требуется», — указал специалист.

Указ является следствием принятие поправок в закон о госохране, пояснил РБК юрист Transparensy International Russia Григорий Машанов. «Новые полномочия ФСО не должны помешать добросовестным расследователям, которые пользуются легальными базами данных: на обработку данных из реестров юрлиц и недвижимости по-прежнему не нужно будет запрашивать согласия», — отметил юрист. При этом он указал, что в законодательстве не прописано, в чем именно заключаются полномочия ФСО по защите данных и поэтому возможны перегибы.

Авторы: Андрей Гатинский, Владимир Дергачев, Ольга Агеева.
Теги: Владимир Путин , ФСО , охрана , персональные данные
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