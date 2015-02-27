Олег Нилов сменит Оксану Дмитриеву на посту главы петербургских эсеров

Президиум «Справедливой России» рекомендовал Нилова на пост председателя регионального отделения партии в Петербурге. О скорой отставке нынешнего руководителя – Оксаны Дмитриевой – стало известно на прошлой неделе

Член комитета Госдумы по транспорту Олег Нилов (Фото: ТАСС)

Президиум партии «Справедливая Россия» рекомендовал Олега Нилова на пост председателя регионального отделения партии в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба «СР».

О предстоящей смене руководства петербургского отделения «Справедливой России» на прошлой неделе сообщила газета «Коммерсантъ». Тогда же был назван преемник Дмитриевой – бывший депутат заксобрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя фракции «Справедливой России» в Госдуме Олег Нилов.

Источник издания в руководстве партии пояснил, что лидер эсеров Сергей Миронов хочет предоставить Дмитриевой больше возможностей для работы на федеральном уровне, в том числе «рекомендовать ее как партийного кандидата в правительство». Избрание нового главы петербургского отделения может состояться на партийной конференции 4 марта, писал «Ъ».

При этом издание привело мнение экспертов, которые предположили, что решение о смене главы регионального отделения «Справедливой России» могло быть принято из-за невозможности урегулировать отношения между губернатором Георгием Полтавченко и Дмитриевой. В прошлом году она была выдвинута «Справедливой Россией» в качестве кандидата на выборы губернатора Санкт-Петербурга, но не смогла собрать необходимые 156 подписей в 84 муниципальных советах. В итоге избирком отказал ей в регистрации.

Участники заседания, состоявшегося 26 февраля, также рекомендовали кандидатуры для избрания председателями региональных отделений партии в Калмыкии, Хакасии и Ивановской области, а также объявили выговор трем эсерам – Валерию Зубову, Сергею Доронину и Михаилу Сердюку, которые внесли законопроект, запрещающий исполнительной власти вводить антисанкции, минуя Государственную думу.