Киргизия отворачивается от России и угрожает выгнать военную базу РФ

Россия может лишиться ключевого военного объекта в Центральной Азии - авиабазы в киргизском Канте. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обвинил Москву в неоплате аренды и пригрозил закрытием базы.

"База только тешит самолюбие российского генералитета, не платит аренду, обязательств не выполняет. Зачем нам это надо?" - объяснил он в интервью изданию "Коммерсантъ".

По данным газеты, под угрозой оказались и другие интересы РФ в Киргизии - приобретение контрольных пакетов завода "Дастан", "Кыргызгаза" и "Кыргызнефти", проекты строительства ГЭС.

Демарш Алмазбека Атамбаева стал для Москвы неожиданностью: она связывала с новым главой Киргизии большие надежды. Россия именно на него сделала ставку, так как пользующийся репутацией самого пророссийского в Киргизии А.Атамбаев обещал выполнить все обязательства перед РФ.

Во-первых, в ходе предвыборной кампании Алмазбек Атамбаев обещал закрыть американскую авиабазу в аэропорту Манас (в 2009г. такое же обещание давал Курманбек Бакиев, за что получил от РФ грант в $150 млн и льготный кредит в $300 млн, однако слова не сдержал). Во-вторых, в обмен на списание долга в $180 млн Бишкек обещал передать РФ здание торгпредства в Бишкеке и 48% завода "Дастан", производящего торпеды ВА-111 "Шквал". В-третьих, Москва добивается соглашения об объединении всех военных объектов РФ в Киргизии в единую базу, которое бы действовало 49 лет с автоматическим продлением на 25-летние периоды. В-четвертых, Бишкек еще в 2009г. обещал открыть на юге Киргизии учебный центр под эгидой ОДКБ. В-пятых, Киргизия собиралась продать российским госкомпаниям 75% "Кыргызнефти" и "Кыргызгаза". Наконец, Бишкек планировал вместе с "Интер РАО" строить ГЭС "Камбарата-1" и "Камбарата-2", а с "РусГидро" - каскад из четырех ГЭС на реке Нарын. В обмен на выполнение этих обязательств Россия обещала выдать Киргизии льготный кредит в $30 млн, а также кредит в $106 млн из антикризисного фонда ЕврАзЭС.

Однако теперь позиция Киргизии изменилась. Значительную часть договоренностей Бишкек намерен пересмотреть. Помимо разногласий по Канту, власти Киргизии отказываются открывать на территории страны новые базы с присутствием иностранных военных (в их число попадает и центр ОДКБ), а также требуют заплатить рыночную цену за "Кыргызгаз" и другие активы. В заводе "Дастан" Бишкек готов отдать лишь 48% в счет списания долга, остальной же пакет, на который также претендует Москва, намерен продать по рыночной цене. В случае несговорчивости РФ Бишкек грозит продать активы более щедрым игрокам, например Китаю, США или Турции.

Официальная реакция России оказалась сдержанной. "С российской стороны подтверждена готовность в ближайшее время произвести оплату за аренду и использование инфраструктурных объектов в Киргизии, - сообщила пресс-служба Кремля. - Более сложным является вопрос о погашении долга Киргизии перед РФ, составляющего $493 млн. Перспективы решения этой проблемы во многом зависят от позиции киргизского руководства".

Впрочем, в неофициальных беседах в правительстве и МИД РФ не скрывают недовольства не только разногласиями с Бишкеком, но и публичными высказываниями А.Атамбаева, сделанными к тому же в условиях российской предвыборной кампании. "Понятно, что каждый думает о своих национальных интересах. Но хотелось бы видеть последовательность: когда мы поддерживали Атамбаева перед выборами, были совсем другие заявления", - напоминает высокопоставленный источник "Ъ" в правительстве РФ. Он сообщил, что в этих условиях Москва не будет давать Бишкеку новых денег и намерена использовать долговую тему для того, чтобы заставить Киргизию выполнить все обязательства. "Мы уже давали кредит Бакиеву под невыполненные обещания, так что не хотим наступать на те же грабли. О выдаче кредита в $30 млн речи уже не идет".

Нынешняя ситуация отчасти напоминает события, предшествовавшие революции 2010г. Как и два года назад, оппозиция планирует устроить в марте акции протеста, на сей раз в южной столице страны - Оше. Весной Киргизии потребуются ГСМ для полевых работ, и если РФ опять ограничит их ввоз, в республике могут начаться волнения.