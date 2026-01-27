Верховный суд предложил изменить схему обжалования решений мировых судей
Пленум Верховного суда во вторник, 27 января, принял пакет из четырех взаимосвязанных законопроектов с целью реформирования системы обжалования судебных решений. Они будут внесены на рассмотрение в Государственную думу.
Верховный суд предлагает изменить порядок пересмотра вступивших в законную силу судебных актов мировых судей и апелляционных актов районных судов таким образом, чтобы эти решения пересматривались не кассационными судами общей юрисдикции, а верховными судами республик, краевыми, областными и равными им судами и их президиумами. При этом в случае несогласия гражданина с решением, принятым в кассационном порядке, сохранится возможность дальнейшего обжалования по делу непосредственно в Верховный суд.
Председатель Верховного суда Игорь Краснов ранее объяснял необходимость изменений тем, что вступившие в законную силу акты мировых судей могут пересматриваться только в девяти кассационных судах, что «создает определенные препятствия для доступа к правосудию тех граждан, кто из-за логистических, финансовых и других трудностей просто не в состоянии приехать в эти суды для участия в процессах».
На заседании пленума было отмечено, что предложенные изменения вносятся после изучения и анализа работы кассационных судов общей юрисдикции, а также предложений, поступивших в рабочую группу по совершенствованию деятельности судебной системы.
Основной проблемой в Верховном суде считают чрезмерную нагрузку на судей кассационных судов общей юрисдикции. Согласно представленным на пленуме данным, в прошлом году нагрузка на одного судью кассационного суда общей юрисдикции составила более 62 жалоб и дел в месяц. В девяти кассационных судах общей юрисдикции числятся 750 судей, при этом по штату должно быть 891. В ходе пленума участники напомнили, что за шесть последних лет в отставку из кассационных судов ушли 200 судей.
Изменения предлагается внести в конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», в Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства, в ст. 30.13 (определяет суды, правомочные пересматривать вступившие в законную силу постановления и решения по делам об административных правонарушениях) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также в Уголовно-процессуальный кодекс.
