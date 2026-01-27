Верховный суд предложил изменить схему обжалования решений мировых судей

Пленум Верховного суда предложил обжаловать решения мировых судей не в кассационных судах, а в судах регионов. Кассационные суды перегружены, и им не хватает судей

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пленум Верховного суда во вторник, 27 января, принял пакет из четырех взаимосвязанных законопроектов с целью реформирования системы обжалования судебных решений. Они будут внесены на рассмотрение в Государственную думу.

Верховный суд предлагает изменить порядок пересмотра вступивших в законную силу судебных актов мировых судей и апелляционных актов районных судов таким образом, чтобы эти решения пересматривались не кассационными судами общей юрисдикции, а верховными судами республик, краевыми, областными и равными им судами и их президиумами. При этом в случае несогласия гражданина с решением, принятым в кассационном порядке, сохранится возможность дальнейшего обжалования по делу непосредственно в Верховный суд.

Председатель Верховного суда Игорь Краснов ранее объяснял необходимость изменений тем, что вступившие в законную силу акты мировых судей могут пересматриваться только в девяти кассационных судах, что «создает определенные препятствия для доступа к правосудию тех граждан, кто из-за логистических, финансовых и других трудностей просто не в состоянии приехать в эти суды для участия в процессах».

На заседании пленума было отмечено, что предложенные изменения вносятся после изучения и анализа работы кассационных судов общей юрисдикции, а также предложений, поступивших в рабочую группу по совершенствованию деятельности судебной системы.

Основной проблемой в Верховном суде считают чрезмерную нагрузку на судей кассационных судов общей юрисдикции. Согласно представленным на пленуме данным, в прошлом году нагрузка на одного судью кассационного суда общей юрисдикции составила более 62 жалоб и дел в месяц. В девяти кассационных судах общей юрисдикции числятся 750 судей, при этом по штату должно быть 891. В ходе пленума участники напомнили, что за шесть последних лет в отставку из кассационных судов ушли 200 судей.