Трамп оценил темпы освобождения политзаключенных в Венесуэле
Венесуэла «быстрыми темпами» освобождает политических заключенных, заявил президент США Дональд Трамп.
«Я рад сообщить, что Венесуэла быстрыми темпами освобождает своих политических заключённых, и эти темпы будут увеличиваться в ближайший короткий период времени. Я хотел бы поблагодарить руководство Венесуэлы за согласие на этот мощный гуманитарный жест!» — написал он в Truth Social.
Материал дополняется.
