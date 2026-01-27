Трамп оценил темпы освобождения политзаключенных в Венесуэле

Венесуэла «быстрыми темпами» освобождает политических заключенных, заявил президент США Дональд Трамп.

«Я рад сообщить, что Венесуэла быстрыми темпами освобождает своих политических заключённых, и эти темпы будут увеличиваться в ближайший короткий период времени. Я хотел бы поблагодарить руководство Венесуэлы за согласие на этот мощный гуманитарный жест!» — написал он в Truth Social.

Материал дополняется.