Трамп оценил темпы освобождения политзаключенных в Венесуэле

Венесуэла «быстрыми темпами» освобождает политических заключенных, заявил президент США Дональд Трамп.

«Я рад сообщить, что Венесуэла быстрыми темпами освобождает своих политических заключённых, и эти темпы будут увеличиваться в ближайший короткий период времени. Я хотел бы поблагодарить руководство Венесуэлы за согласие на этот мощный гуманитарный жест!» — написал он в Truth Social.

Материал дополняется. 

Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 26 янв, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 26 янв, 17:57
В Абхазии задержании подозреваемого в связях со спецслужбами британца Общество, 02:32
Арестовано имущество депутата ГД Дорошенко и экс-депутата Вороновского Политика, 02:09
Экс-чиновника на Камчатке обвинили в причинении ущерба на 595 млн рублей Общество, 01:59
Аэропорт Краснодара приостановил полеты Политика, 01:49
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Трамп оценил темпы освобождения политзаключенных в Венесуэле Политика, 01:13
Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Южной Кореи до 25% Политика, 01:05
Дуров счел, что для веры в безопасность WhatsApp нужно быть «безмозглым» Технологии и медиа, 00:43
Syria TV сообщил, что глава Сирии приедет в Москву для встречи с Путиным Политика, 00:36
В Мурманской области установили временные опоры ЛЭП после аварии Общество, 00:29
Глава Минобороны ФРГ заявил, что Берлин не может передать Киеву Patriot Политика, 00:25
Социологи сравнили порицаемые нормы поведения в России и США Политика, 00:06
Счетная палата нашла нарушения при работах в Политехе и Третьяковке Финансы, 00:03
В институте Минстроя назвали способ сократить путь на юг до 16 часов Бизнес, 00:01