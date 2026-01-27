Социологи сравнили порицаемые нормы поведения в России и США

Как выяснили социологи ВЦИОМ, россияне нетерпимы к нарушениям тишины, а американцы более обеспокоены несогласованной фото- и видеосъемкой, в США также менее терпимы к курению

Аналитический центр ВЦИОМ провел исследование, в котором сравнил требовательность к этикету со стороны американцев и россиян. Для этого социологи взяли данные опроса американского Pew Research Center и провели аналогичный в России.

В целом для американцев вопрос поведения в общественных местах стоит острее, чем для россиян. Так, например, 46% граждан США считают, что по сравнению с доковидными временами:люди стали вести себя грубее. Среди россиян таких — 18%. Каждый третий американец (34%) сказал, что становится свидетелем грубости на регулярной основе, среди россиян таких только каждый пятый (21%).

Американцы проводили опрос с 12 по 17 ноября 2024 года среди 9 609 взрослых жителей США, входящих в национальную панель American Trends Panel (Pew Research Center). Данные были собраны методом онлайн-анкетирования и телефонных интервью. Статистическая погрешность для результатов всего исследования не превышает 1,3% при уровне достоверности 95%. Аналитический центр ВЦИОМ проводил свой опрос 18–19 декабря 2025 года методом онлайн-анкетирования по своей панели. Всего в исследовании приняли участие 1625 россиян, являющихся участниками панели «ВЦИОМ-онлайн». Статистическая погрешность опроса составляет 2,5%.

При этом, согласно исследованию АЦ ВЦИОМ, россияне более нетерпимы к нарушению общественного порядка. Социологи протестировали восемь практик поведения, и в шести случаях из восьми россияне оказались к ним нетерпимее американцев. Так, большее количество россиян считает неподобающим, когда люди ругаются в общественных местах (92% против 62%), громко слушают музыку (87% против 59%), демонстрируют ругательства на виду, например на футболке или вывеске (79% против 66%), приходят с ребенком туда, где обычно собираются только взрослые (78% против 69%), разговаривают с кем-то, не снимая наушников (60% против 57%), заходят в помещение, например в продуктовый магазин, с питомцами (53% против 45%).

Американцы менее терпимы к курению в присутствии других людей (77% против 74%) и проведению фотосъемки без разрешения (74% против 62%). Эти две категории — главные табу в США, а вот для россиян более актуальны проблемы нарушения тишины, обращают внимание социологи.

Впрочем, что касается разговоров в наушниках и курения, различия с учетом погрешности незначительны, и можно говорить, что отношение к этим практикам у представителей обоих стран примерно одинаковое.

«Наблюдается любопытный парадокс: в российском обществе порицаются попытки «присвоить» себе общественное пространство посредством нарушения тишины, тогда как возможное появление на чужих фотографиях вызывает куда менее острую реакцию. В то же время американцы готовы простить окружающим поведение, привлекающее внимание, но будут жестко отстаивать неприкосновенность частной жизни», — отмечают в Аналитическом центре ВЦИОМ.

На основе опроса социологи говорят о заметном развитии культуры pet-friendly (дружелюбное отношение к животным в общественных местах) в обеих странах, а негативное отношение к появлению детей в местах для взрослых эксперты связывают с тем, что их присутствие невольно меняет само пространство, заставляя всех присутствующих вести себя по-другому.

В обеих странах молодежь явно терпимее к нарушению общественного порядка, чем старшие поколения, фиксируют социологи. Так, например, половина россиян в возрасте от 18 до 23 лет считает нормальным общение с наушниками в ушах.

При этом по некоторым моментам все поколения едины. Так, в России они одинаково негативно относятся к громкой музыке и ругани в общественных местах (у разных возрастов оценки варьируются от 78% до 91% в первом случае и от 86% до 96% во втором). Ситуация немного отличается в СЩА, отметили во ВЦИОМ: «В США наблюдается обратная ситуация — вопрос допустимости публичного выяснения отношений скорее служит камнем преткновения между молодежью и старшим поколением: разрыв в уровне неодобрения подобного поведения достигает почти 2,5 раза».

В обеих странах более рьяными хранителями общественного порядка выступают женщины. В целом они более категоричны ко всем исследованным практикам. Наибольший разрыв во взглядах между мужчинами и женщинами наблюдается по вопросу несанкционированной фото- и видеосъемки: 53% против 70% у россиян.

Эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Людмила Карпова считает, что различия между гражданами обеих стран на ценностном уровне. В России по-прежнему значимы коллективистские идеалы, поэтому «общественное пространство скорее представляет собой зону коллективной ответственности, накладывающей на каждого из нас определенные обязательства», сказала она. Для западной же культуры общественные пространства часто служат ареной для самовыражения: «Американец с большей вероятностью проигнорирует чрезмерно эмоционального прохожего, но придет в ярость, если тот наведет на него объектив камеры», — продолжает она. То, что молодежь нормально воспринимает общение в наушниках, скорее всего, говорит о том, что для нее нормально одновременное пребывание в двух мирах — цифровом и реальном, считает Карпова.