Правительство поддержало идею об изменении порядка призыва в армию

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Россиян, которых решением призывной комиссии призвали в армию на военную службу, но не отправили в Вооруженные силы, смогут призвать по тому же решению в течение года. Такой законопроект одобрило правительство России, пишет ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на одобренный проект отзыва.

Автором законопроекта выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В законопроекте говорится, что россиянин, в отношении которого призывная комиссия уже приняла решение о призыве на военную службу, но который так и не был туда отправлен, может быть призван по тому же решению в течение года.

В проекте документа также говорится, что это позволит сократить число должностных лиц, которых привлекают к проведению призыва граждан на военную службу, в том числе врачей.

В отзыве правительства указано, что оно поддержало законопроект с учетом «указанного замечания». Речь идет о том, что наименование проекта закона «не соответствует его содержанию».