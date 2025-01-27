Глава Химок ушел в отставку после восьми лет работы
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин покинул должность, сообщили РБК в пресс-службе городской администрации.
Волошина избрали на заседании совета депутатов в декабре 2016 года, а спустя пять лет переизбрали на второй срок.
«Под руководством Дмитрия Волошина в Химках были реализованы сотни социально значимых проектов. Одно из важнейших изменений — увеличение территории округа в 2,5 раза. В 2023 году к Химкам присоединились земли Солнечногорска. Это 36 населенных пунктов в составе двух крупных поселений — Лунёвское и Кутузовское», — сообщили в пресс-службе и отметили, что площадь Химок превысила 25 тыс. га, численность населения выросло почти вдвое, до более чем 400 тыс. человек.
Волошин окончил факультет международного бизнеса и делового администрирования РАНХиГС по специальности «экономика и управление» и магистратуру в том же университете по направлению «менеджмент». Он также прошел обучение по образовательной программе МВА «Управление недвижимостью» и по программе «Перспективы развития рынков недвижимости» в Джорджтаунском университете в Вашингтоне.
Химки вместо Волошина возглавит первый замминистра экономики и финансов Подмосковья Елена Землякова.
Она родилась в бурятском городе Кяхта, окончила Калининградский техникум по специальности «Организация кооперативной торговли и товароведение товаров народного потребления» и Московский университет потребительской кооперации по специализации «Коммерция». В разные годы Землякова была замдиректора районного Дворца молодежи в Мытищах, начальником отдела городского бюджета в администрации Пушкино, начальником управления финансами администрации Дзержинского, а пост регионального замминистра финансов заняла в августе 2020 года.
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