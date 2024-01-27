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Выборы президента США ,  
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Суд обязал Трампа выплатить $83 млн по делу о домогательствах и клевете

Суд обязал Трампа выплатить $80 млн Кэрролл по делу о домогательствах и клевете
Сюжет
Выборы президента США
Писательница Кэрролл заявляла о домогательствах со стороны Трампа, он отрицал эти обвинения. В 2023-м суд обязал его выплатить Кэрролл $5 млн по этому делу, но политик обжаловал решение, теперь выплата стала почти в 17 раз больше
Элизабет Кэрролл
Элизабет Кэрролл (Фото: Brendan Mcdermid / Reuters)

Федеральное жюри Манхэттена постановило, что экс-президент США Дональд Трамп должен выплатить $83,8 млн писательнице Элизабет Кэрролл из-за отрицания ее обвинений в сексуальном насилии, передает CNN.

$11 млн из этой суммы должны пойти на финансирование кампании по восстановлению репутации, $7,3 млн — на покрытие морального ущерба, еще $65 млн — это штрафы за злонамеренные действия в отношении Кэрролл. Таким образом, общая сумма в разы превышает ту, что писательнице в прошлом году по тому же делу присудил нью-йоркский суд. Тогда речь шла о $5 млн, суд постановил, что Трамп подверг Кэрролл сексуальному насилию, а затем оклеветал ее и публично отрицал ее обвинения. Экс-президент тогда обжаловал судебное решение.

В этот раз, как заявили юристы политика, тоже будет подана апелляция. Сам Трамп назвал решение «абсолютно смешным» и заявил о своем несогласии с приговором.

«Это великая победа для каждой женщины, которая встает, когда ее сбили с ног, и огромное поражение для каждого хулигана, который пытался удержать женщину», — заявила писательница после решения.

Кто такая Элизабет Кэрролл, выигравшая суд против Дональда Трампа
Life
Фото:Stephanie Keith / Getty Images

Эпизод, в котором Кэрролл обвиняла Трампа, произошел в 1996 году в примерочной универмага Bergdorf Goodman. Как утверждает писательница, бизнесмен попросил ее о помощи в выборе подарка для некоей женщины. Они отправились в универмаг, в отдел нижнего белья. По словам Кэрролл, миллиардер попросил ее примерить прозрачный пеньюар. Она в шутку бросила кружевной комплект Трампу, попросив о том же. После этого магнат завел ее в свободную примерочную, где дважды ударил головой о стену, рассказала Кэрролл.

Трамп отрицал не только эти обвинения, но и сам факт знакомства с писательницей. Тем не менее, в мае 2023-го суд обязал его выплатить Кэрролл почти $3 млн за моральный ущерб и еще $2 млн по гражданскому иску о побоях. Трамп назвал решение суда «полным позором» и «продолжением величайшей охоты на ведьм всех времен» и через несколько дней подал апелляцию.

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В прошлом году экс-президент стал фигурантом сразу четырех уголовных дел, в общей сложности ему предъявлен 91 пункт уголовных обвинений. Пока этот факт не мешает ему участвовать в президентской гонке, в рамках которой он может стать кандидатом от Республиканской партии.

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Дональд Трамп сексуальное насилие
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