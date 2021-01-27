Эксперты заявили о практике передачи данных россиян через госприложения

В пресс-службе департамента информационных технологий Москвы РБК сообщили, что названные сервисы не используют персональные данные пользователей. «Указанные сервисы (Crashlytics, Analytics и пр.) не собирают и не используют персональные данные пользователей мобильных приложений. Они являются составными частями платформы Google Firebase, которая предоставляет инфраструктурные сервисы для разработки и реализации части функций мобильных приложений. Использование данных сервисов является фактически отраслевым стандартом, без которого полноценная работа и эффективный мониторинг работы приложений будут затруднены или ограничены. <...> Их использование необходимо исключительно для оптимизации работы приложений, повышения удобства интерфейсов и улучшения стабильности», — ответили в департаменте.

«Персональные данные пользователей мобильных приложений, разработанных ГКУ «Информационный город», хранятся на серверах Департамента информационных технологий, расположенных на территории Российской Федерации и защищенных в соответствии с требованиями российского законодательства. Сторонним компаниям эти данные не передаются», — заверили в ДИТ.

Какие программы были изучены Среди 44 исследуемых мобильных госприложений 16 сделаны по заказу правительства Москвы (в частности, «дочки» департамента информационных технологий «Информационный город ГКУ» и департамента транспорта Москвы). Четыре приложения разработаны для Минцифры, шесть — для ФНС России. Среди оставшихся 18 семь принадлежат федеральным органам исполнительной власти (Роструду, Минздраву, Росалкогольрегулированию, МВД, Федеральному казначейству и так далее), шесть — региональным органам власти (правительству Московской области, министерству цифрового развития Красноярского края, депинформтехнологий Югры, мининформу Нижегородской области). Еще пять созданы иными организациями. При этом в выборке оказалось всего пять приложений, которые не имеют ни одного встроенного трекера, — ЕГР ЗАГС, «Госуслуги.Дороги», «Липецкая область», HISTARS, «Работа в России».

Что и кому передает сторонний трекер

Сторонние трекеры — это фрагменты кода в приложениях и сайтах, которые собирают и отправляют информацию о пользователе другим компаниям, чаще всего в рекламных целях. Именно такие трекеры могут быть опасными, пояснил РБК Бегтин. «На рекламном рынке трекеры передают данные о пользователях сторонним компаниям, которые монетизируют эту информацию и перепродают ее, — говорит он. — В изученных нами госприложениях есть 20 подобных сервисов. Трекеры можно разделить по целям их работы. Они могут отслеживать ошибки и сбои в работе приложений (например, Google Crashlytics), авторизовать пользователя (Facebook Login), преследовать рекламные и маркетинговые цели (Google AdMob) либо собирать данные пользователей и отслеживать их (AppMetrica).

Используя разрешения приложения, трекер получает доступ к определенным данным пользователя — его камере, контактам, местоположению и т.д. «Допустим, приложение «Госуслуги» запрашивает доступ к твоей камере, — пояснил Бегтин. — Оно может передать изображение с твоей камеры куда-то на внешний сервис, в первую очередь на свой, но может и на сторонний».

Наиболее часто в рассматриваемых приложениях используются трекеры Google, Facebook и Microsoft (все эти компании находятся в юрисдикции США).

Что такое «опасное» разрешение

Всего изученные приложения запрашивают 88 разрешений. К небезопасным относятся 12 из них, согласно списку уровней защиты для Android от Google. Все госприложения запрашивают как минимум пять разрешений на доступ к данным и функциям устройства, все 44 приложения запрашивают доступ к интернету. При этом все приложения из выборки используют хотя бы одно потенциально опасное разрешение. Например, приложение ДИТ Москвы «Учет посещаемости» запрашивает доступ к камере, а приложение «Госуслуги Красноярского края» просит разрешение на совершение телефонных звонков.

Опасные разрешения Организация «Лига безопасного интернета» называет опасными разрешения, которые позволяют получить личную информацию пользователя или вторгаются в его персональную жизнь. Согласно ее классификации, в категорию «опасные» входят девять групп разрешений, каждая из которых содержит несколько разрешений, которые может запрашивать приложение. Если одно из разрешений в данной группе пользователь уже одобрил, все остальные разрешения из той же группы приложение получит автоматически — без нового запроса пользователю. Например, если приложение уже успело запросить и получить разрешение на чтение SMS, то впоследствии оно автоматически получит разрешение и на отправку SMS, и на прием MMS, и на все остальные разрешения из данной группы.

С трекерами в мобильных приложениях связана совершенно конкретная опасность, указывает Бегтин. Он привел в пример инцидент в Нёноксе 2019 года, когда благодаря трекерам Пентагону удалось получить данные о местонахождении его свидетелей. Тогда в Архангельской области, в районе ракетного полигона ВМФ России Нёнокса во время испытаний новой военной техники произошла авария, и в результате взрыва на месте погибли пять человек, двое скончались позже от последствий острой лучевой болезни. «Американцы отследили, кто был на полигоне и по каким странам ближайшего зарубежья — Азербайджан, Армения — они разъезжались и в какие закрытые города возвращались, — пояснил Бегтин. — Сделать это удалось благодаря тому, что большинство участников испытаний были мужчинами с установленными на телефон приложениями формата Tinder, которые напичканы этими трекерами, то есть получается, что как минимум один из сервисов, которые пользуются этими трекерами, продал информацию на сторону».

Данные о пользователях собирают и передают не только государственные мобильные приложения. Но особенная опасность именно госприложений — в их популярности, уверен эксперт. «Как минимум два приложения — «Госуслуги» и «Личный кабинет предпринимателя» — в топе-10 приложений AppStore, их скачали десятки миллионов людей, — отметил он. — Так что тут важны популярность и факт госмонополии: для некоторых приложений альтернатив вообще нет, можно только поставить госприложение». Некоторые из приложений со встроенными трекерами скоро будут «предустанавливаться» на мобильные устройства в обязательном порядке, что также немаловажно, отметил Бегтин.

Оценить степень опасности передачи личной информации за рубеж сложно, констатирует руководитель департамента аудита информационной безопасности Infosecurity a Softline Company Сергей Ненахов. «То, что к ней могут получить доступ иностранные спецслужбы, ни у кого не вызывает сомнений, но, с одной стороны, если пользователь законопослушный и не нарушает закон, то бояться нечего. Но как информация, например, о геолокации может быть использована в нестабильное или военное время, можно только догадываться», — рассуждает он.

Часто разрешение передачи информации преподносится производителем под предлогом того, что благодаря этим данным пользователям будет выводиться только таргетированная реклама, то есть то, что находится в зоне их интересов, напомнил Ненахов. Так реклама становится эффективнее и вызывает меньше раздражения у потенциальных клиентов, многие пользователи знают об этом и не имеют ничего против, объяснил он. «Но, на наш взгляд, государственные приложения можно и нужно создавать без использования сторонних трекеров. Хотя в таком случае придется создавать аналоги библиотек и онлайн-сервисов, что удорожает разработку», — считает Ненахов. Он также говорит, что пользователь должен быть оповещен о разрешениях, которые требуются приложению, а также должен иметь возможность отключить функции трекинга или удалить приложения вообще, так как отсутствие этой возможности ущемляет его конституционные свободы.

По мнению гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, особой опасности в передаче личных данных пользователей государственных приложений за рубеж нет. Он объяснил, что разработчики приложений используют зарубежные треки для удобства — они понятные и хорошо работают. Он также считает, что можно создать приложения по типу «Активного гражданина» и «Госуслуг», используя только отечественные программы, но это потребует больше времени на разработку.