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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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На здании посольства Азербайджана в Москве приспустили флаг. Видео

Посольство Азербайджана в России приспустило флаг после крушения борта AZAL
Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
В Азербайджане 26 декабря было объявлено днем траура после крушения самолета рейса Баку — Грозный под Актау. На здании посольства Азербайджана в Москве приспустили флаг

На здании посольства Азербайджана в Москве приспустили флаг. Видео
Video

Государственный флаг приспущен на здании посольства Азербайджана в Москве, на месте также образовался стихийный мемориал.

Жители столицы несут цветы к посольству Азербайджана в память о жертвах авиакатастрофы рейса Баку — Грозный, унесшей жизни почти 40 человек.

Пассажирский самолет Embraer 190 азербайджанской Azerbaijan Airlines разбился накануне вблизи казахстанского города Актау. По данным авиакомпании, на борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, выжили 29 человек. Больше всего на борту было граждан Азербайджана — 37 человек. Из них 23 погибли.

В России, Азербайджане и Казахстане после крушения самолета возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура в республике в связи с авиакатастрофой. Он также прервал свой визит в Россию.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Азербайджан посольство флаг мемориал авиакатастрофа
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