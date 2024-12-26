На здании посольства Азербайджана в Москве приспустили флаг. Видео
Государственный флаг приспущен на здании посольства Азербайджана в Москве, на месте также образовался стихийный мемориал.
Жители столицы несут цветы к посольству Азербайджана в память о жертвах авиакатастрофы рейса Баку — Грозный, унесшей жизни почти 40 человек.
Пассажирский самолет Embraer 190 азербайджанской Azerbaijan Airlines разбился накануне вблизи казахстанского города Актау. По данным авиакомпании, на борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, выжили 29 человек. Больше всего на борту было граждан Азербайджана — 37 человек. Из них 23 погибли.
В России, Азербайджане и Казахстане после крушения самолета возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура в республике в связи с авиакатастрофой. Он также прервал свой визит в Россию.
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