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Лавров проводит встречу с руководителями российских СМИ. Трансляция
Глава МИД Сергей Лавров проводит встречу с руководителями российских СМИ. РБК ведет прямую трансляцию
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Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
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Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
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Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
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Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
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Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
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Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.