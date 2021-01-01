Правозащитники сообщили о 16 задержанных на акции в поддержку Фургала

По информации «ОВД-Инфо», правоохранители задержали 16 человек, троих из которых уже отпустили. Местные СМИ сообщают, что из-за морозной погоды субботний митинг собрал меньше людей, чем обычно

Фото: dvhab.ru

В Хабаровске 16 человек задержали на очередной несанкционированной акции в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По данным портала на 16:30 по Хабаровску (09:30 мск), троих задержанных уже отпустили.

РБК направил запрос в ГУ МВД по Хабаровскому краю.

Как сообщает портал Dvhab.ru, на последнюю в этом году субботнюю акцию собралось меньше людей, чем обычно, — несколько десятков человек. Температура воздуха в Хабаровске составляет минус 19 градусов. По данным администрации Хабаровска, на площади Ленина собрались около 30 человек.

Это уже вторая суббота, когда участники протестной акции не идут по проезжей части, поэтому автомобильное движение по главным улицам города продолжается, передает Dvhab.ru.