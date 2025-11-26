 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В суде сообщили, что подозреваемые хотели отравить Соловьева пиццей

Сюжет
Военная операция на Украине
В судя прозвучала аудиозапись, на которой главный подозреваемый в покушении предлагал убить Владимира Соловьева с помощью отравленной пиццы. Это планировалось сделать путем перехвата заказа от сервиса доставки
Владимир Соловьев
Владимир Соловьев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В ходе судебного заседания по делу о покушении на журналиста и телеведущего Владимира Соловьева была озвучена аудиозапись, из которой следовало, что обвиняемые хотели отравить его пиццей. Об этом сообщает ТАСС.

Дело рассматривают во Втором Западном окружном военном суде. На заседании поставили аудиозапись, сделанную в квартире одного из обвиняемых по делу — Андрея Пронского. По версии обвинения, организатором покушения по является именно он.

На записи мужчина рассказывает сообщникам, как «мы перехватываем заказ и подсовываем ему [Соловьеву] отравленную пиццу» путем перехвата заказа от сервиса доставки. Также был выдвинут другой план — нанести отравляющие вещества на руль и части салона автомобиля Соловьева.

В апреле 2022-го ФСБ объявила о предотвращении покушения на Соловьева. Ведомство распространило видео с одним из задержанных, где тот утверждает, что обсуждались также нападения на телеведущих Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву, Евгения Попова, Тиграна Кеосаяна и главреда RT Маргариту Симоньян.

Всего по делу проходят семь человек. Следствие считает, что Пронский создал в октябре 2021 года ячейку запрещенной в России террористической группировки NS/WP и вербовал сторонников через мессенджер.

По версии следствия, преступление готовилось по заданию украинских спецслужб, которые обещали Пронскому денежное вознаграждение. Служба безопасности Украины назвала это выдумкой, заявив, что не имела планов покушения на Соловьева.

