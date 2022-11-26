Канцлер ФРГ Шольц: Путин во время последней встречи переходил на немецкий язык

Шольц заявил, что Путин во время последней встречи переходил на немецкий

Путин во время работы в КГБ служил в ГДР и свободно говорит на немецком. Шольц рассказал, что российский президент переходил на немецкий во время их последней очной встречи в Москве 15 февраля

Олаф Шольц (Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на переговорах президент России Владимир Путин иногда переходит с русского языка на немецкий. Об этом глава правительства ФРГ сообщил в интервью журналу Focus.

«Он чередует немецкий и русский языки. Мои знания русского ограничены восьмичасовым курсом», — сказал Шольц, отвечая на вопрос про его последнюю очную встречу с Путиным, которая состоялась в феврале в ходе визита главы правительства ФРГ в Москву.

При этом канцлер Германии подчеркнул, что его сентябрьский телефонный разговор с президентом России был последним. «С тех пор мы не разговаривали друг с другом», — констатировал он.

Первый и последний к настоящему времени раз Путин и Шольц очно общались во время визита канцлера в Москву 15 февраля. После той встречи Шольц заявил, что для позитивного развития ситуации вокруг Украины есть «достаточно отправных точек» и он продолжает надеяться на ее мирное разрешение. Переговоры с Путиным, по его словам, были «очень доверительными».

В 1980-е годы Путин прошел учебу в Краснознаменном институте имени Андропова, где его подготовили для поездки в Германию. С 1985 года он работал в территориальной разведточке в Дрездене (ГДР). Президент свободно говорит на немецком языке. Так, в знаменитом выступлении в Мюнхене в 2007 году Путин произносит речь именно на немецком.