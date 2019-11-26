В Польше задержали трех бывших топ-менеджеров «дочки» «Газпрома» и PGNiG

Их подозревают в использовании своих полномочий в ущерб компании, после того как они подписали соглашение, отзывающее иск о компенсациях «Газпрома» за поставку газа в Европу. Ущерб от их действий составил почти 1 млрд злотых

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Агентство внутренней безопасности Польши по требованию прокуратуры задержало в городе Катовице трех бывших членов правления EuRoPol GAZ, совместной «дочки» «Газпрома» и польской топливной компании PGNiG. Об этом говорится на сайте Национальной прокуратуры Польши.

Как уточняется в сообщении, задержаны Михал Ш., Здислав Я. и Мирослав Д., которые входили в правление компании с 20 января по 31 декабря 2010 года. Из пресс-релизов PGNiG о перестановках в управлении EuRoPol GAZ следует, что речь идет о Михале Шубском, Мирославе Добруте, а также Здиславе Ямке.

Согласно заявлению прокуратуры, их заподозрили в значительном ущербе компании из-за злоупотребления полномочиями, а также в невыполнении своих обязательств. Если бывших топ-менеджеров признают виновными, им грозит до десяти лет лишения свободы.

«Процедуры, в ходе которых были проведены сегодняшние задержания, касаются обстоятельств заключения межправительственного соглашения, невыгодного для Польши и противоречащего закону Европейского Союза о поставках российского газа в Польшу», — уточняет прокуратура.

EuRoPol GAZ — владелец польской части газопровода Ямал — Европа, по которому российский газ через Белоруссию идет в ЕС. России и Польше принадлежит равная доля в компании — 48%, оставшимися 4% владеет Gas Trading SA.