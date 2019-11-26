Грузинская полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси

Спецназ оттеснил оппозиционеров от входа в здание парламента

Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Грузинская полиция в ночь на вторник начала разгонять оппозиционеров, которые рассчитывали до утра оставаться возле здания парламента в центре Тбилиси. Как сообщает агентство Reuters, для этого сотрудники правоохранительных органов применили водометы.

В результате спецназу удалось оттеснить митингующих от входа в здание парламента. При этом несколько человек удалось задержать, в том числе и одного из оппозиционных политиков, заявил один из лидеров протеста Григол Вашадзе.

Ранее грузинские власти запретили оппозиционерам, которые расставили палатки на проспекте Руставели, разводить костры. Несколько человек, которые привезли дрова в центр города, были задержаны, сообщало издание «Новости Грузии».

На прошлой неделе грузинская оппозиция попыталась заблокировать вход в парламент, повесив на дверь замок. Позже полиции удалось оттеснить митингующих и возобновить работу законодательного органа.