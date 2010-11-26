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Южная Корея за сутки сменила двух министров обороны
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Южная Корея за сутки сменила двух министров обороны
Политика, 26 ноя 2010, 14:35
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Южная Корея за сутки сменила двух министров обороны
Власти Южной Кореи назвали имя нового министра обороны республики, им стал бывший глава комитета начальников штабов Ким Кван Джин, а не Ли Хи Вон, как сообщалось ранее. Об этом сообщает информационное агентство "Синьхуа".

Сообщается, что президент Республики Кореи Ли Мен Бак назначил на должность главы Минобороны Ким Кван Джина, а не советника главы государства по вопросам безопасности Ли Хи Вон.

Отметим, 61-летний Ким Кван Джин сменит на посту министра обороны ушедшего 25 ноября в отставку Ким Тхэ Йена. Экс-глава военного ведомства подал в отставку после резкой критики со стороны южнокорейских властей за "нескоординированный ответ" Сеула на артобстрел приграничного острова Йонпхендо армией КНДР 23 ноября 2010г.

Напомним, 23 ноября 2010г. обострившиеся в последнее время отношения двух Корей переросли в вооруженный конфликт. Стороны обвиняют друг друга в провокации военных действий.

В Сеуле заявляют, что в этот день около 08:30 мск армия КНДР провела артобстрел одного из южнокорейских приграничных островов с населением около 1 тыс. 300 человек. В ответ на артобстрел Южная Корея открыла огонь из самоходных гаубиц и подняла в воздух истребители F-16.

Между тем власти КНДР заявляют, что Южная Корея стала инициатором артиллерийского обстрела территории Северной Кореи, выпустив по позициям КНДР несколько десятков артиллерийских снарядов. Согласно версии Пхеньяна, огонь по северокорейским территориям начался в 07:00 мск, на что "Корейская народная армия незамедлительно ответила решительными действиями".

Жертвами артиллерийского обстрела южнокорейского острова Йонпхендо стали четыре человека, еще около 20 получили ранения.

Накануне, 25 ноября, стало известно, что Южная Корея после вооруженного конфликта с КНДР стягивает на пять островов в Желтом море дополнительные силы. Кроме того, государство проведет совместно с США морские маневры с участием атомного американского авианосца "Джордж Вашингтон".

Теги: Минобороны , Южная Корея , информационное агентство , министр обороны , президент республики , Ли Мен Бак ...
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