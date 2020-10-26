Трамп против Байдена: президентская кампания в цифрах и фактах

До конца самой необычной президентской гонки в США осталась неделя. 3 ноября избиратели на участках сделают выбор. Из-за массового голосования по почте выявление победителя может затянуться

Дональд Трамп (Фото: Stephen Lam / Getty Images)

Особенности голосования в этом году

Ожидается, что из-за эпидемии коронавируса COVID-19 рекордная доля американцев проголосует по почте. За неделю до дня голосования так поступили уже более 50 млн избирателей — примерно столько же, сколько проголосовало по почте на выборах 2016 года. В некоторых штатах проголосовать по почте можно подав предварительный запрос, в других конверты с бюллетенями отправляют всем избирателям, а те уже сами решают, пользоваться им такой возможностью или нет.

В связи с ростом голосования по почте итоговые результаты выборов могут быть объявлены с запозданием. Считать такие голоса сложнее. Во-первых, многие штаты не имеют инфраструктуры или многочисленного штата работников, чтобы в сжатые сроки распечатать конверты. Исследователи аналитического центра Brookings Institution проанализировали степень готовности штатов к резкому росту голосования по почте во время COVID-19. Они установили, что семь штатов, включая Алабаму и Нью-Гэмпшир, демонстрируют низкую или крайне низкую готовность к организации голосования по почте и обработке бюллетеней, еще более десяти получили от экспертов удовлетворительную оценку. Кроме того, законодательство в некоторых штатах запрещает начало подсчета полученных по почте голосов перед днем голосования, что также может вызвать задержку с подсчетами.