Трамп против Байдена: президентская кампания в цифрах и фактах
Особенности голосования в этом году
Ожидается, что из-за эпидемии коронавируса COVID-19 рекордная доля американцев проголосует по почте. За неделю до дня голосования так поступили уже более 50 млн избирателей — примерно столько же, сколько проголосовало по почте на выборах 2016 года. В некоторых штатах проголосовать по почте можно подав предварительный запрос, в других конверты с бюллетенями отправляют всем избирателям, а те уже сами решают, пользоваться им такой возможностью или нет.
В связи с ростом голосования по почте итоговые результаты выборов могут быть объявлены с запозданием. Считать такие голоса сложнее. Во-первых, многие штаты не имеют инфраструктуры или многочисленного штата работников, чтобы в сжатые сроки распечатать конверты. Исследователи аналитического центра Brookings Institution проанализировали степень готовности штатов к резкому росту голосования по почте во время COVID-19. Они установили, что семь штатов, включая Алабаму и Нью-Гэмпшир, демонстрируют низкую или крайне низкую готовность к организации голосования по почте и обработке бюллетеней, еще более десяти получили от экспертов удовлетворительную оценку. Кроме того, законодательство в некоторых штатах запрещает начало подсчета полученных по почте голосов перед днем голосования, что также может вызвать задержку с подсчетами.
- Продлить действие реформы, снижающей налоги на прибыль компаний
- Ввести дополнительные налоговые послабления, чтобы вернуть американское производство из-за рубежа в США
- Либерализовать меры регулирования для бизнеса, в том числе в энергетическом секторе
- Создать 10 млн рабочих мест в первые 10 месяцев нового президентского срока
- Повысить налоги на домохозяйства с годовым доходом выше $400 тыс. и на доходы корпораций
- Поднять уровень минимальной зарплаты до $15 в час
- Выделить $1,5 трлн в течение десяти лет для обновления инфраструктуры
- Принять меры по возвращению рабочих мест в США
- Усилить влияние профсоюзов и побудить рабочих присоединяться к профсоюзам
- Не допустить закрытие экономики
- Наладить производство вакцины до конца 2020 года
- Заставить Китай взять ответственность за распространение вируса
- Начать открывать предприятия, но с условием соблюдения санитарных норм
- Увеличить госрасходы на тесты и лечение коронавируса
- Создать службу мониторинга заболеваний
- Оставить в силе наложенные на Китай пошлины и добиться с Китаем выгодной сделки по торговле
- Сократить численность американского контингента на Ближнем Востоке и в Европе
- Проанализировать эффективность импортных пошлин, которые Трамп наложил на Китай
- Изучить возможность вступления в реформированное соглашение по Транстихоокеанскому партнерству
- Вернуть США в иранскую сделку
- Улучшить отношения с европейскими союзниками и союзниками по НАТО
- Заключить новое соглашение с Россией и Китаем по контролю над вооружениями
- Принять меры по снижению зависимости европейских стран от российской энергетики
- Препятствовать реализации проекта строительства трубопровода Nord Stream-2
- Продлить договор СНВ-3 с Россией
- Призвать Россию к ответу за отравление оппозиционера Алексея Навального