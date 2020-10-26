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Выборы президента США ,  
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Трамп против Байдена: президентская кампания в цифрах и фактах

До конца самой необычной президентской гонки в США осталась неделя. 3 ноября избиратели на участках сделают выбор. Из-за массового голосования по почте выявление победителя может затянуться
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Stephen Lam / Getty Images)

Кандидаты в президенты и вице-президенты США
республиканцы
Дональд Трамп
Кандидат в президенты, 74 года
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Будучи студентом, Дональд Трамп помогал в бизнесе своего отца Фреда Трампа — одного из крупнейших застройщиков в Нью-Йорке в середине XX века. Впоследствии Трамп расширил деятельность компании. Он также был продюсером и ведущим реалити-шоу The Celebrity Apprentice. В 2016 году выиграл президентские выборы. Практически весь его президентский срок сопровождала тема возможного вмешательства России в выборы. Расследование не нашло признаков сговора Трампа с Москвой. Он начал торговую войну с Китаем, инициировал выход США из ДРСМД и Договора по открытому небу. В период пандемии коронавируса выступил как противник карантинных мер, объясняя это экономическими соображениями. Не согласные с политикой Трампа обвиняют его в гибели десятков тысяч людей от вируса.
Семейное положение: женат на Мелании Трамп, фотомодели из Словении.
Майкл Пенс
Кандидат в вице-президенты, 61 год
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Выпускник Юридической школы Университета Индианы. Женат, трое детей. С 2000 года заседал в палате представителей конгресса, в 2008-м журнал Esquire назвал его одним из наиболее эффективных законодателей. В 2010 году стал губернатором Индианы, а в 2017-м, после вступления Дональда Трампа в должность президента, — вице-президентом США. Известен своей приверженностью христианству и консервативным взглядам. На посту губернатора Индианы подписал закон, позволяющий организациям или компаниям «по религиозным мотивам» уволить или отказать в работе людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
демократы
Джо Байден
Кандидат в президенты, 77 лет
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Окончил Университет Делавэра, где изучал историю и политологию, и Сиракузский университет, где изучал право. На протяжении 35 лет был сенатором от штата Делавэр (избрался в сенат в 30-летнем возрасте), в разные периоды возглавлял в этой палате судебный комитет и комитет по международным отношениям. Выступал против войны в Персидском заливе в 1990-х и против вторжения в Ливию в 2011 году, но поддержал вторжение в Ирак в 2003-м. С 2009 по 2017 год — вице-президент при Бараке Обаме, после 2014 года был сторонником жесткой линии в отношениях с Россией. Может стать самым возрастным президентом США.
Семейное положение: женат на учительнице английского языка Джилл Трейси Якобс. Первая жена Нелия погибла в автокатастрофе в 1972 году вместе с маленькой дочерью Наоми. У Байдена двое детей: сын Хантер от первого брака и дочь Эшли от второго.
Камала Харрис
Кандидат в вице-президенты, 56 лет
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Родилась в Калифорнии в семье иммигрантов с Ямайки и из Индии. По образованию юрист, работала окружным прокурором Сан-Франциско, а с 2011 года — генпрокурором Калифорнии, став первой женщиной и первой афроамериканкой в этой должности. С 2016 года — сенатор от этого же штата. Замужем, у пары двое приемных детей.

Особенности голосования в этом году

Ожидается, что из-за эпидемии коронавируса COVID-19 рекордная доля американцев проголосует по почте. За неделю до дня голосования так поступили уже более 50 млн избирателей — примерно столько же, сколько проголосовало по почте на выборах 2016 года. В некоторых штатах проголосовать по почте можно подав предварительный запрос, в других конверты с бюллетенями отправляют всем избирателям, а те уже сами решают, пользоваться им такой возможностью или нет.

В связи с ростом голосования по почте итоговые результаты выборов могут быть объявлены с запозданием. Считать такие голоса сложнее. Во-первых, многие штаты не имеют инфраструктуры или многочисленного штата работников, чтобы в сжатые сроки распечатать конверты. Исследователи аналитического центра Brookings Institution проанализировали степень готовности штатов к резкому росту голосования по почте во время COVID-19. Они установили, что семь штатов, включая Алабаму и Нью-Гэмпшир, демонстрируют низкую или крайне низкую готовность к организации голосования по почте и обработке бюллетеней, еще более десяти получили от экспертов удовлетворительную оценку. Кроме того, законодательство в некоторых штатах запрещает начало подсчета полученных по почте голосов перед днем голосования, что также может вызвать задержку с подсчетами.

Что обещают кандидаты
Экономика Борьба с коронавирусом Внешняя политика Отношения с Россией
Трамп
  • Продлить действие реформы, снижающей налоги на прибыль компаний
  • Ввести дополнительные налоговые послабления, чтобы вернуть американское производство из-за рубежа в США
  • Либерализовать меры регулирования для бизнеса, в том числе в энергетическом секторе
  • Создать 10 млн рабочих мест в первые 10 месяцев нового президентского срока
Байден
  • Повысить налоги на домохозяйства с годовым доходом выше $400 тыс. и на доходы корпораций
  • Поднять уровень минимальной зарплаты до $15 в час
  • Выделить $1,5 трлн в течение десяти лет для обновления инфраструктуры
  • Принять меры по возвращению рабочих мест в США
  • Усилить влияние профсоюзов и побудить рабочих присоединяться к профсоюзам
Трамп
  • Не допустить закрытие экономики
  • Наладить производство вакцины до конца 2020 года
  • Заставить Китай взять ответственность за распространение вируса
Байден
  • Начать открывать предприятия, но с условием соблюдения санитарных норм
  • Увеличить госрасходы на тесты и лечение коронавируса
  • Создать службу мониторинга заболеваний
Трамп
  • Оставить в силе наложенные на Китай пошлины и добиться с Китаем выгодной сделки по торговле
  • Сократить численность американского контингента на Ближнем Востоке и в Европе
Байден
  • Проанализировать эффективность импортных пошлин, которые Трамп наложил на Китай
  • Изучить возможность вступления в реформированное соглашение по Транстихоокеанскому партнерству
  • Вернуть США в иранскую сделку
  • Улучшить отношения с европейскими союзниками и союзниками по НАТО
Трамп
  • Заключить новое соглашение с Россией и Китаем по контролю над вооружениями
  • Принять меры по снижению зависимости европейских стран от российской энергетики
  • Препятствовать реализации проекта строительства трубопровода Nord Stream-2
Байден
  • Продлить договор СНВ-3 с Россией
  • Призвать Россию к ответу за отравление оппозиционера Алексея Навального

Как менялся рейтинг кандидатов
Источник: Real Clear Polls

Кто голосует за Трампа и Байдена
За Трампа
50–65+ лет
Мужчины
Белые протестанты-евангелисты
Получили школьное образование, реже — окончили колледж
Женатые
Сельское население
В 2016 году голосовали за Дональда Трампа
За Байдена
18–49 лет
Женщины
Атеисты
Окончили колледж и получили степень
Холостые
Жители крупных городов
В 2016 году голосовали за Хиллари Клинтон
Источник: Pew Research Center

Почему голосуют за Трампа и Байдена
%, наиболее популярные ответы
За Трампа За Байдена
i 23 i 19 Лидерские качества/эффективность
i 21 i 9 Согласны с политическими взглядами
i 19 i 56 Он не Байден/он не Трамп
i 17 i 6 Он за американцев и их ценности
i 16 i 7 Голосуют за республиканцев/демократов
i 11 i 13 Привлекает как человек
Источник: Pew Research Center

Траты кандидатов на предвыборную кампанию
Данные на конец октября
$1,57 млрд Собрано Трамп $1,49 млрд Потрачено
$1,51 млрд Собрано Байден $1,29 млрд Потрачено
$221 млн Материалы в медиа Трамп $219 млн Реклама в интернете
$237 млн Материалы в медиа Байден $143 млн Реклама в интернете
Источники: NPR, Center for responsive politics

Электоральные предпочтения разных штатов в 2016 и в 2020 годах
Выберите штат, чтобы увидеть, какой кандидат и с каким отрывом победил на выборах в 2016 году и кто впереди в опросах общественного мнения в 2020 году
Данные на конец октября
Штаты с твердой поддержкой республиканцев
Штаты с твердой поддержкой демократов
Колеблющиеся штаты
237 выборщиков
175
126
Источники: Real Clear Polls, Федеральная избирательная комиссия США

Как проводятся президентские выборы в США

Особенность избирательной системы США в том, что победитель определяется не напрямую избирателями, а коллегией выборщиков. То есть действует двухступенчатая система: избиратели выбирают между кандидатами в президенты от партий на избирательном участке, но последнее слово за выборщиками от штатов, которые проголосуют 14 декабря.

Всего выборщиков 538, для победы необходима поддержка 270. Число выборщиков в каждом штате распределяется примерно в соответствии с численностью населения — самый населенный штат, Калифорния, имеет 55 выборщиков. Во втором крупнейшем штате, Техасе, 38 выборщиков, в Нью-Йорке и Флориде — по 29. Учитывая двухступенчатую систему, кандидат может получить меньший процент голосов на общенациональном уровне, но выиграть выборы за счет победы в конкретных штатах.

Кому из кандидатов отходят голоса выборщиков от штата, определяется по принципу «победитель получает все». Если Трамп наберет большинство голосов в Техасе, то все выборщики этого штата (38) должны голосовать за него. В абсолютном большинстве случаев так и происходит. С начала XX века было всего 15 выборщиков, которые отказались голосовать за кандидата, которого поддержало население штата. В 2016 году таких было семь — пять демократов и два республиканца. «Непослушные» отдали свои голоса за экс-главу Госдепа Колина Пауэлла, сенатора от Вермонта Берни Сандерса и других политиков, не участвовавших в президентских выборах.

Есть только два штата, где не действует правило «победитель получает все», — Мэн и Небраска. В штате Мэн два голоса выборщиков отходят кандидату, набравшему больше всего голосов во всем штате, еще два — победителю в каждом из отдельных округов. В Небраске действует схожая система, только отдельных округов там три и, как следствие, общее число выборщиков на кону в этом штате равно пяти. Еще одно исключение — Федеральный округ Колумбия, который не является штатом, но который тем не менее имеет три голоса в коллегии выборщиков — единственная отличная от штата административная единица, которая пользуется такими привилегиями.

Авторы
Евгений Пудовкин, Анастасия Антипова, Полина Химшиашвили, Дамир Янаев, Анастасия Зайцева
Дональд Трамп Джо Байден выборы президента США США
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