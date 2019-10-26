Трампа расстроило отсутствие кнопки в новом iPhone

Президент США пожаловался главе Apple, что смартфоном пользоваться не так удобно

Фото: Evan Vucci / AP

Президент США Дональд Трамп после нескольких сообщений в Twitter с критикой демократов отвлекся от политики и решил обсудить новый iPhone.

Сообщение он адресовал главе Apple Тиму Куку. «Кнопка на iPhone была намного лучше, чем Swipe», - написал американский президент.

Реакция Кука на заявление Трампа пока неизвестна. Сам президент спустя некоторое время продолжил обсуждать демократов и их желание отправить его в отставку.

Кнопка «Домой» долгое время была особенностью дизайна iPhone. Изменить традицию решили при создании iPhone X, заменив кнопку на режим Swype.

Трамп никогда не показывал свой смартфон на публике, и пока нет информации, какой именно моделью пользуется, и почему он решил пожаловаться на отсутствие кнопки спустя два года после того, как она исчезла из дизайна. Издание Business Insider обратилось с этими вопросами в пресс-службу Белого дома, однако там не смогли сразу ответить на них. Нет пока комментариев и от Apple.

В 2013-2014 годах, когда Трамп еще не был президентом США, он периодически комментировал iPhone в своем Twitter. Например, несколько раз он жаловался, что у американского смартфона не такой большой экран.