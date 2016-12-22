Минск предложил самостоятельный выбор между русским и белорусским языками

В Белоруссии два государственных языка — белорусский и русский, и каждый сам делает выбор, на каком говорить, — так глава белорусского Министерства информации Александр Карлюкевич ответил на запрос «РИА Новости» с просьбой прокомментировать призыв украинского вице-премьера Геннадия Зубко к белорусским участникам форума Белоруссии и Украины выступать на белорусском языке.

«У нас в стране два государственных языка — белорусский и русский, и я думаю, что каждый сам сделает свой выбор», — сказал Карлюкевич и отказался от других комментариев.

Зубко обратился к белорусским участникам мероприятия с просьбой выступать на белорусском языке. Сначала украинский министр напомнил, что русский язык был выбран в качестве рабочего для заседания украинско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоялось двумя неделями раньше. «Сегодня здесь на форуме представители Украины и Белоруссии. Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке», — сказал Зубко (цитата по «РИА Новости»).

Сообщение «РИА Новости» было раскритиковано белорусским отделением «Радио Свобода», а затем и украинскими изданиями. В частности, отмечало «Радио Свобода», изначальный заголовок материала гласил, что вице-премьер Украины попросил не говорить по-русски, хотя такой формулировки в цитате, которую привело «РИА Новости», не было. В качестве доказательства издание также разместило ссылку на архивную публикацию на сайте российского агентства.

Первый форум регионов Белоруссии и Украины проходит 25–26 октября в Гомеле.