Эксперты увидели предпосылки для перезагрузки политической системы России

Из-за спада рейтингов парламентских партий актуальной становится перезагрузка политической системы, считают в «Минченко консалтинг». Инерционный сценарий чреват «неэлекторальными формами политический борьбы»

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

​Антиэлитная волна

Политологи коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» подготовили доклад «Новая политическая реальность и риски антиэлитной волны», в котором проанализировали возможные сценарии перезагрузки партийно-политической системы России (есть у РБК). Они опирались на собственное социологическое исследование, количественный опрос Независимого агентства региональных исследований и репрезентативный опрос РАНХиГС.

Предпосылки к такой перезагрузке авторы доклада видят в том числе в поражении кандидатов от власти в нескольких регионах на губернаторских выборах в сентябре. «Мы столкнулись с Брекзит-эффектом — когда ранее эффективно работавшая коммуникационная стратегия власти начала давать сбои», — говорится в докладе. Волна антиэлитных настроений вслед за США и странами ЕС затронула и Россию, резюмируют политологи.

Запрос на новую антиистеблишментную политическую силу эксперты подкрепляют ссылкой на октябрьский опрос РАНХиГС, согласно которому 42% опрошенных не смогли назвать партию, выражающую их интересы. Более четверти (28%) респондентов разделяют мнение о том, что партии выражают в первую очередь интересы богатых людей, олигархов, власти (17%), а также их лидеров (12%). При описании действующей партийно-политической системы участники фокус-групп чаще всего называли «фасадность», некомпетентность и замкнутость системы и ее коррумпированность. Имеющая шансы на успех новая партия, согласно выводам социологов, должна быть популистской, с упором на антиэлитный дискурс и харизматичность лидеров. Пятую часть респондентов волнует удаленность партии от элиты и возможность выдвигать на выборы простых людей, еще 17% говорят про борьбу с чиновниками, а для 15% важно, чтобы в рядах новой организации не было бы олигархов и чиновников.

Эксперты упоминают четыре ниши для популистских проектов — либеральную, лево-консервативную, антиэлитную и лидерскую. Но успешный проект может занимать сразу несколько ниш. Ключевым форматом для новой партии россияне называют диалог с населением (34%) и отчеты перед ним (32%), а социальная справедливость трактуется как равенство перед законом (35%).

Выводы из прошедших выборов

В Единый день голосования 9 сентября в этом году кандидаты от власти не смогли выиграть в первом туре в четырех регионах — в Приморском и Хабаровском краях, Хакасии и Владимирской области. Кандидаты от ЛДПР во втором туре выиграли во Владимирской области и Хабаровском крае, в Хакасии пройдет второй тур с одним кандидатом от КПРФ, в Приморье — перевыборы из-за массовых фальсификаций.

Однако электоральные ядра ЛДПР и КПРФ ограничены, повышение их результатов связано с протестным характером голосования, потенциала для расширения аудитории этим партиям не хватает, считают эксперты «Минченко консалтинг». Оппозиционные парламентские партии россияне воспринимают как часть элит.

Высокий уровень протестного голосования эксперты связывают с раздражением от пенсионной реформы. Другими факторами стали усталость от исчерпание мобилизационного ресурса внешнеполитической повестки, значительное вмешательство государства в жизнь населения.

На ближайшую перспективу «Единая Россия» — доминирующая партия, но потенциал ее поддержки снизился, считают политологи. Поэтому встает вопрос, сможет ли Кремль сохранить монополию на управление процессами партстроительства. Оценить риски потери управления особенно важно до выборов следующей «транзитной» Думы 2021 года, на период работы которой придется 2024 год, когда у Владимира Путина истечет его президентский срок.

Ситуацию осложняют точечные протесты по конкретным повесткам (введение платы за проезд грузовиков по магистралям, мусорные митинги, «пограничные протесты» в Ингушетии). Накопившийся объем таких разнородных протестов может стать ресурсом дл​​я большого антисистемного проекта, предупреждают политологи. В такой ситуации федеральному центру придется либо создавать новый партийный проект для купирования уличного протеста, либо проводить институциональную реформу всей политико-партийной системы.

Как перезагрузить систему: сценарии

Наиболее вероятным сценарием в «Минченко консалтинг» считают перезагрузку политической системы в России к 2021 году.

Первый сценарий такой перезагрузки может быть оформлен «юридически-институционально». Среди возможных вариантов — полный переход на мажоритарную избирательную систему для формирования двухпартийности или, наоборот, снижение проходного барьера в Думу для трансформаций малых партий в популистские на базе парламента, введение обязательных праймериз для всех партий, возвращение предвыборных блоков, сокращение госфинансирования партий. Или же комбинация перечисленных мер.

Второй вариант — «политически-волевая» перезагрузка. Например, укрепление и укрупнение фланговых альтернатив партии власти, например, новый проект на базе «Справедливой России» и «Родины» или же создание из системы спойлеров и малых партий новой главной левой партии вместо КПРФ.

Среди других вариантов реинкарнация право-либеральной партии с позитивной повесткой как нового партнера-конкурента для единороссов (римейк СПС 1999 года); создание лояльного власти варианта партии с повесткой усиления полномочий регионов (позволит «выпустить пар» по вопросу неравенства регионального развития).

Самым вероятным сценарием политологи считают создание нового проекта на базе «Справедливой России», учитывая те обстоятельства, что эта партия является готовой структурой, переживает кризис позиционирования и лидерства, уже участвовала в партийном проекте по слиянию и была площадкой для региональной патриотичной контрэлиты.

Вероятность реализации эволюционных сценариев партсистемы, с точки зрения «М​инченко консалтинг», невелика в силу «сопротивления сформировавшейся политической среды». Среди таких вариантов: децентрализация «Единой России» через реальную конкуренцию на праймериз или реальная борьба между фракциями внутри партии власти. Эволюционировать могут и оппозиционные силы в случае смены лидеров КПРФ и ЛДПР.

Если же в течение двух-трех лет ничего не менять, то реализуется инерционный сценарий с медленным угасанием парламентских партий и сохранением ограничений на новые политические проекты. Впрочем, возможен и его жесткий вариант — из-за деградации политического предложения электоральные способы выпуска пара будут полностью исчерпаны. В итоге в контексте непопулярной и невлиятельной «транзитной» Думы произойдет переход к неэлекторальным формам политический борьбы, заключают эксперты.

Политконсультант Дмитрий Фетисов согласен, что сложившаяся партийная система требует изменений и замечает, что значительная часть электората, отвернувшаяся от «Единой России» после старта пенсионной реформы, осталась невостребованной действующими партиями. Как полагает эксперт, Кремлю предстоит решить двойную проблему — с одной стороны, отсутствия политических сил, удовлетворяющих значительной части электората, с другой стороны, отсутствия реальных конкурентов партии власти.

Политолог Михаил Виноградов считает преждевременным тезис о снижении доверия к парламентским партиям, учитывая успешные выступления КПРФ и ЛДПР на выборах в этом сентябре. Деградацию партийной системы Виноградов связывает с тем, что партии не присутствуют в каркасе политической конструкции, то есть исполнительная власть вполне может функционировать и без них.