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В.Якеменко будет распоряжаться деньгами молодежных организаций
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В.Якеменко будет распоряжаться деньгами молодежных организаций
Политика, 26 окт 2007, 10:12
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В.Якеменко будет распоряжаться деньгами молодежных организаций
Правительство утвердило проект постановления, регламентирующего деятельность комитета по делам молодежи. Его ключевым положением, как пишет газета "Коммерсантъ", стало право определять федеральный реестр молодежных организаций и распределять между ними государственные и внебюджетные средства.

Правительство утвердило проект постановления, регламентирующего деятельность комитета по делам молодежи. Его ключевым положением, как пишет газета "Коммерсантъ", стало право определять федеральный реестр молодежных организаций и распределять между ними государственные и внебюджетные средства.

По мнению наблюдателей, глава комитета Василий Якеменко, не покинувший пост руководителя молодежного движения "Наши", легализовал финансирование прокремлевских молодежных проектов.

Исходя из текста положения о комитете, который оказался в распоряжении издания, первым шагом на посту чиновника для Василия Якеменко стала борьба за ресурсы. Так, он получил аппарат из 50 сотрудников, хотя, по информации "Коммерсанта", претендовал на несколько сотен. На содержание комитета на 2008 год выделено порядка 53 млн руб. В.Якеменко при этом получает статус министра и право на трех заместителей.

Круг полномочий комитета подразумевает широкое госфинансирование. Комитету переподчинены профильные проекты департамента по молодежи Минобрнауки с бюджетом 160 млн руб. - он будет заниматься профориентацией молодежи, созданием туристических молодежных лагерей и поддержкой талантливой молодежи (последнее направление получает серьезную дополнительную поддержку в рамках нацпроекта "Образование" - 130 млн руб. ежегодно). Кроме этого, комитет получает право на координацию региональных молодежных проектов, сметы которых достигают нескольких миллиардов рублей. И, наконец, в будущем комитет сможет разрабатывать новые федеральные целевые программы, смету которых будет самостоятельно представлять в правительство в качестве предложений по формированию федерального бюджета.

Получив пост чиновника, В.Якеменко продолжает руководить движением "Наши". До сих пор госсредства попадали к "Нашим" через НКО "Гражданский клуб", которая выигрывала в конкурсах грантов для некоммерческих организаций Общественной палаты. Теперь же В.Якеменко сам окажется в составе жюри конкурса молодежных НКО и получит право на легальное госфинансирование собственной организации. Учитывая, что участие в госконкурсах обычно предполагает и внебюджетное софинансирование проектов, глава комитета по молодежи сможет наконец вывести из тени частных спонсоров своего движения.

Теги: молодежная организация
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