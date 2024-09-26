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Политика ,  
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В Кремле объяснили порядок внесения изменений в ядерную доктрину

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Решение о публикации или непубликации анонсированных президентом Владимиром Путиным изменений в ядерной доктрине России будет приниматься позже, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сейчас сформулированы корректировки в документ. Я прошу обратить ваше внимание: это основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Это второй документ, и они вместе, собственно, и составляют то, что мы так неофициально называем ядерной доктриной. Вот они сформулированы, вчера основные из них были озвучены президентом. Впоследствии уже будет приниматься решение о публикации или непубликации и времени соответствующей публикации», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли обновленная ядерная доктрина опубликована целиком или в купюрах.

Какие изменения Россия вносит в ядерную доктрину
Политика
Фото:Минобороны РФ / ТАСС

Материал дополняется.

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