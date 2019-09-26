«Известия» не продлили контракт с автором колонки о Шойгу и Сердюкове

«Известия» не продлили контракт с автором колонки о Шойгу и Сердюкове

Илья Крамник (Фото: i.kramnik / Facebook)

Контракт с журналистом «Известий» Ильей Крамником, авторскую колонку которого с критической оценкой деятельности министра обороны Сергея Шойгу удалили с сайта издания, не был продлен. В пресс-службе МИЦ «Известия» пояснили РБК, что отказ от дальнейшего сотрудничества с Крамником связан с «нарушением корпоративных стандартов работы».

В воскресенье, 22 сентября, газета «Московский комсомолец» опубликовала интервью с министром обороны Сергеем Шойгу. Крамник проанализировал интервью и в авторской колонке написал, что ключевые решения относительно изменения структуры Вооруженных сил и управления ими были приняты не Шойгу, а при Анатолии Сердюкове (сейчас занимает должность директора авиакластера «Ростеха»).

Текст, как рассказал Крамник РБК, был вычитан и согласован с заместителем главного редактора портала «Известия» Александром Сидоровым.

Через пять часов с момента публикации статья была удалена, рассказал Крамник. На следующий день руководство «Известий» объявило Крамнику, что не будет продлевать с ним контракт.

«Сразу скажу, что мне по поводу этой статьи никто не звонил. Редакция сама принимала решение. Считаю, что статья действительно не соответствует стандартам индустрии. Там нет новостей, нет фактов. Это мнение журналиста о материале другого журналиста», — заявил РБК Владимир Тюлин. По его словам, автор «может писать такое у себя в Facebook, но не на страницах издания», а завершение его контракта «совпало с этой ситуацией».