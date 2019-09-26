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Политика ,  
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«Известия» не продлили контракт с автором колонки о Шойгу и Сердюкове
Илья Крамник (Фото: i.kramnik / Facebook)

Контракт с журналистом «Известий» Ильей Крамником, авторскую колонку которого с критической оценкой деятельности министра обороны Сергея Шойгу удалили с сайта издания, не был продлен. В пресс-службе МИЦ «Известия» пояснили РБК, что отказ от дальнейшего сотрудничества с Крамником связан с «нарушением корпоративных стандартов работы».

В воскресенье, 22 сентября, газета «Московский комсомолец» опубликовала интервью с министром обороны Сергеем Шойгу. Крамник проанализировал интервью и в авторской колонке написал, что ключевые решения относительно изменения структуры Вооруженных сил и управления ими были приняты не Шойгу, а при Анатолии Сердюкове (сейчас занимает должность директора авиакластера «Ростеха»).

Текст, как рассказал Крамник РБК, был вычитан и согласован с заместителем главного редактора портала «Известия» Александром Сидоровым.

Через пять часов с момента публикации статья была удалена, рассказал Крамник. На следующий день руководство «Известий» объявило Крамнику, что не будет продлевать с ним контракт.

«Сразу скажу, что мне по поводу этой статьи никто не звонил. Редакция сама принимала решение. Считаю, что статья действительно не соответствует стандартам индустрии. Там нет новостей, нет фактов. Это мнение журналиста о материале другого журналиста», — заявил РБК Владимир Тюлин. По его словам, автор «может писать такое у себя в Facebook, но не на страницах издания», а завершение его контракта «совпало с этой ситуацией».

«Не могу сказать, что непродление контракта не связано в том числе и с этим материалом, но хочу сказать, что лично мне все равно, какое у него мнение о министре обороны или еще о ком-то. Мы не за, не против кого-то, нас интересуют профессиональные качества и соблюдение стандартов», — говорит Тюлин.

В пресс-службе «Известий» заявили РБК, что контракт с Ильей Крамником истек 24 сентября. «Контракт действительно не был продлен, поскольку автором были нарушены наши корпоративные стандарты работы. Публичное обсуждение решений редакции и публикация материала вопреки принятому редколлегией решению является абсолютно недопустимой для действующих сотрудников. Есть корпоративная этика и нормы поведения, наши сотрудники должны их соблюдать», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркнули, что материл был удален «не из-за какого-то административного давления», а потому, что не соответствовал редакционным стандартам издания. Решение это приняла редакционная коллегия, которая сочла материал недостаточно проработанным и изобилующим мнениями автора, а не фактами. «Никаких звонков из каких-либо ведомств относительно этого материала нам не поступало, все решения в холдинге в части редакционной политики принимаются исключительно редакцией», — заявили в пресс-службе «Известий».

РБК направил запрос в ДИМК Минобороны.

Теги: Минобороны, Шойгу
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