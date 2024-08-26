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Политика ,  
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Бывший замминистра бросил бутылку с шампанским в курьера и был задержан

В центре Москвы компания не поладила с курьером, который, как показалось мужчинам, ехал со слишком высокой скоростью. В машину полетела бутылка с шампанским, полиция задержала чиновника из Минэнерго
Петр Бобылев
Петр Бобылев (Фото: minenergo.gov.ru)

В Москве задержали бывшего заместителя министра энергетики Петра Бобылева, сообщили ТАСС и агентство «Москва».

Причиной, по данным этих СМИ, стала произошедшая накануне ссора с курьером на Фрунзенской набережной, которая завершилась бросанием бутылки с шампанским.

Курьер на служебной машине ехал по дороге, ему навстречу вышли люди, один из них сказал, что машина курьера ехала с превышением скорости. «Он бросил в сторону автомобиля бутылку с шампанским, которая разбила стекло со стороны водительского сиденья. Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства, им оказался директор департамента угольной промышленности в Минэнерго Петр Бобылев», — сказал собеседник агентства.

Осколки бутылки поранили курьера, его отвезли в больницу, сообщил РЕН ТВ.

Бобылев находится в отделении полиции в центре Москвы.

РБК направил запрос в Минэнерго и МВД и обратился за комментарием в Следственный комитет.

Бобылев работает в энергетической сфере с 2002 года, а в министерстве — с 2010-го. На должность заместителя министра он был назначен в октябре 2021 года, на этой должности он проработал до апреля 2022-го. С тех пор он возглавляет в министерстве департамент развития угольной промышленности.

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