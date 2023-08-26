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Папа римский назвал главный грех журналистов

Папа римский Франциск назвал дезинформацию главным грехом журналистики
Говоря о журналистике, папа римский Франциск также упомянул конфликт на Украине, призвав не поддаваться «логике противостояния» и «влиянию языка ненависти». Первым автором фейковых новостей ранее он называл змея-искусителя
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Alessia Giuliani / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Основными грехами журналистики являются дезинформация, клевета, диффамация и любовь к скандалам, заявил папа римский Франциск по случаю вручения ему итальянской премии «Журналистика» (È Giornalismo).

Франциск заявил, что обычно всегда отказывался от получения премий и придерживался этого принципа и после того, как стал папой римским. В то же время он сказал, что принять награду в этот раз его побудила «безотлагательная необходимость» в конструктивной коммуникации, которая содействует «культуре встречи, а не столкновения, культуре мира, а не войны, культуре открытости к другому, а не предрассудков».

По словам папы римского, в настоящее время мир переживает эпоху, когда «все всё комментируют», и иногда речь идет о словах, не связанных с фактами, и заявлениях, которые появляются до самих фактов.

Франциск сказал, что дезинформация — первый грех, первая ошибка журналистики, а всего их четыре, и перечислил их.

«Дезинформация, когда журналистика не информирует или информирует плохо; клевета — нередко прибегают и к ней; диффамация — это не клевета, но она разрушительна; и четвертый — «копрофилия», любовь к скандалу, к грязи. За скандал хорошо платят», — сказал он (цитата по Vatican News).

Папа римский выразил обеспокоенность по поводу манипуляций тех, «кто интересно распространяет фейковые новости, чтобы управлять общественным мнением».

Он также упомянул продолжающийся конфликт на Украине и призвал не поддаваться «логике противостояния» и «влиянию языка ненависти». «Я надеюсь, что будет дано пространство для голосов мира, тех, кто трудится ради прекращения этого конфликта, так же как и многих других, тех, кто не уступает «каиновой» логике войны, но продолжает доверять, несмотря ни на что, логике мира, логике диалога, логике дипломатии», — сказал Франциск.

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Папа римский не впервые поднимает тему дезинформации. В 2020 году он говорил об этом в контексте пандемии коронавируса, вместе с которой, по его словам, мир охватила «инфодемия», представляющая собой в его описании «искажение реальности, основанное на страхе». «Правильная информация должна быть предоставлена прежде всего тем, кто менее подготовлен, самым слабым и тем, кто наиболее уязвим», — заявлял Франциск.

В 2018 году на сайте Святого престола было опубликовано послание папы римского, в котором он подробно рассуждал о фейковых новостях и о том, как их распознать. The Washington Post писала, что «фактически» обращение Франциска представляет собой «более или менее практическое руководство».

В послании папа римский заявил, что фейковые новости — это ложная информация, основанная на несуществующих или искаженных фактах, которая может способствовать достижению конкретных целей, влиять на политические решения и служить экономическим интересам.

«Эффективность» фейковых новостей Франциск связал с тем, что они могут имитировать реальные новостные события. Кроме того, дезинформация привлекает внимание людей, апеллируя к стереотипам, социальным предрассудкам и используя «мгновенные эмоции»: тревогу, презрение, гнев, разочарование, писал он.

Особенности функционирования соцсетей приводят к тому, что недостоверные данные способны распространяться так быстро, что даже авторитетные опровержения не в состоянии сдержать ущерб, отмечалось в послании. Кроме того, сложность разоблачения фейков обусловлена тем, что многие люди живут в однородной цифровой среде, которая не восприимчива к различным точкам зрения и источникам информации, указывал понтифик.

Борьбу с дезинформацией папа римский называет непростой задачей, поскольку фейки основаны на уклончивой и тонко вводящей в заблуждение риторике. Он отметил усилия по созданию образовательных программ, помогающих людям интерпретировать и оценивать информацию в СМИ, проекты, обучающие активно участвовать в разоблачении лжи, и работу технологических и медиакомпаний по борьбе с недостоверной информацией.

Для разоблачения дезинформации Франциск назвал необходимым уметь распознавать то, что он называет «тактикой змея-искусителя», который «на заре человечества создал первые фейковые новости». Эта тактика, по словам папы римского, «заключается именно в мимикрии, той хитрой и опасной форме обольщения, которая прокладывает себе путь в сердце с помощью ложных и заманчивых аргументов».

Франциск считает, что, используя «частичную правду» («Действительно ли Бог сказал, что вы не должны есть ни с одного из деревьев в саду?»), змей-искуситель смог ввести в заблуждение Еву, а потом и Адама, убедив их в том, что они не умрут, вкусив запретный плод. «Божье отеческое повеление, предназначенное для их блага, дискредитируется соблазнительным обольщением врага», — написал папа римский.

«На карту поставлена наша жадность. Фейковые новости часто становятся вирусными, распространяясь так быстро, что их трудно остановить, не из-за чувства обмена информацией, которое вдохновляет социальные сети, а потому, что они взывают к ненасытной жадности, которую так легко пробудить в людях», — сказал Франциск в своем послании.

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