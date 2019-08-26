Скрытая переброска атомных подлодок на Камчатке попала на видео

В учениях приняли участие две АПЛ Тихоокеанского флота, буксиры и скоростные специальные спецсредства

На Камчатке военные в рамках учений отработали скрытную переброску атомных подводных лодок. Маневры попали на видео, которое опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как по воде движутся подлодки и буксиры, из которых военнослужащие пускают аэрозольную завесу — дым, который затрудняет видимость. Также на видео показано, как военные погружаются на дно в аквалангах и проводят там стрельбы.

Маневры, уточняет телеканал, прошли на главной базе Тихоокеанского флота в Вилючинске. В учениях приняли участие два атомные подлодки. Военные применяли специальную аэрозольную завесу. В бухте Крашенинникова отряд спецназначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами совершил гранатометание. Пловцы из этого же отряда, помимо этого, также нашли и уничтожили подводные тайники условного противника.

В учениях приняли участие более 50 военнослужащих, атомные подводные крейсера проектов 671 и 949А, буксиры отряда обеспечения, скоростные специальные плавучие средства.