ASD обвинил «российских троллей» в отвлекающих от Трампа маневрах

«Российские тролли» пытались с помощью сообщений об убийстве мигрантом американской студентки отвлечь внимание от дел бывших соратников Дональда Трампа, посчитали в «Альянсе по защите демократии»

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

«Российские тролли» провели масштабную кампанию в интернете с целью отвлечь внимание общественности от расследования в отношении бывшего юриста Дональда Трампа Майкла Коэна и экс-главы предвыборного штаба президента Пола Манафорта. К такому выводу, как пишет The Independent, пришли исследователи «Альянса по защите демократии» (ASD).

Члены этой международной организации, которая была специально создана для отслеживания попыток России «подорвать демократические институты в США и Европе», пришли к выводу, что тысячи сообщений об убийстве ​американской студентки Молли Тиббетс были опубликованы со связанных с Россией аккаунтов для отвлечения внимания.

По словам аналитика Брета Шафера, массовые сообщения троллей начались сразу после того, как коллегия присяжных признала Пола Манафорта виновным, а Майкл Коэн пошел на досудебное соглашение со следствием. Именно в это время тролли стали разжигать в интернете спор о необходимости ужесточения иммиграционной политики в США.

Поводом для постов, которые ASD признает разжигающими рознь, стало убийство студентки Молли Тиббетс, тело которой 21 августа обнаружили в поле недалеко от города Бруклина (штат Айова). На следующий день в убийстве девушки признался нелегальный мигрант, работавший неподалеку на ферме.