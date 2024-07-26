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Власти греческого «Instagram-острова» обеспокоились наплывом туристов

На фоне наплыва туристов власти Санторини — греческого острова, славящегося своими пляжами и традиционными белыми домами, — выступили за ограничение турпотока. В частности, предложили ограничить число прибывающих круизных лайнеров
Остров Санторини
Остров Санторини (Фото: A. Rose / imagebroke.com / Global Look Press)

Власти греческого острова Санторини рассматривают возможность введения ограничения на посещения туристами острова, поскольку туристический поток, на фоне возросшей популярности курорта, не прекращается, передает NDTV.

Как отмечает NDTV, благодаря своим красивым закатам остров стал очень популярным среди пользователей Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Так, из рекордных 32,7 млн человек, посетивших Грецию в прошлом году, около 3,4 млн (или каждый десятый) посетили Санторини, на котором проживает всего 15,5 тыс. человек.

«Нам нужно установить ограничения, если мы не хотим погрязнуть в чрезмерном туризме», — заявил мэр острова Никос Зорзос. По его словам, в пик сезона в номерах не остается ни одной свободной кровати, «будь то в крупных отелях или при аренде жилья на Airbnb».

На фоне наплыва туристов и все большего числа возводимых отелей застроена оказалась уже пятая часть острова. Зорзос подчеркнул, что ландшафт острова, сформировавшийся в результате извержения вулкана 3600 лет назад, «уникален» и «новая инфраструктура не должна ему навредить».

По данным Ассоциации портов Греции (AIVP), в 2023 году порядка 800 круизных лайнеров перевезли около 1,3 млн пассажиров. Вместе с этим такие лайнеры «наносят большой вред острову», заявила местная жительница Шанталь Метакидес. «Когда восемь или девять судов выбрасывают дым, вы можете своими глазами увидеть слой загрязнения в кальдере (обширная циркообразная котловина вулканического происхождения. — РБК)», — сказала она.

Ранее в июне премьер-министр Кириакос Мицотакис также заявил о возможности ограничения рейсов круизных судов на самые популярные острова Греции. «Я думаю, мы сделаем это в следующем году», — сказал он в интервью Bloomberg, отметив, что Санторини и притягивающий туристов Миконос «явно страдают».

В интервью AFP министр туризма Греции Ольга Кефалогианни поддержала инициативу и заявила: «Мы должны установить квоты, потому что на такой остров, как Санторини, невозможно <...>, чтобы пять круизных лайнеров прибывали одновременно». Местные власти ранее также установили ограничение в 8 тыс. пассажиров круизных судов в день со следующего года. Но не все местные операторы согласны с этим, отмечает NDTV.

Глава ассоциации отельеров Санторини Антонис Пагонис считает, что одним из решений является улучшение управления потоком посетителей. «Невозможно, чтобы в понедельник, например, было от 20 тыс. до 25 тыс. гостей с круизных лайнеров, а на следующий день их было ноль», — сказал он. По его мнению, большая часть заторов наблюдается только в таких частях острова, как столица, Фира. На юге острова пляжи с вулканическим песком менее заполнены, несмотря на то что в июле самый разгар сезона.

Туристический гид Костас Сакаварас также рассказал, что среднестатистический турист, приезжающий на остров, сильно изменился за последнее время. «Instagram определил, как люди выбирают места для посещения», — отметил он.

Архипелаг Санторини состоит из пяти островов, самый крупный из которых — Фира (или Тира). Именно его изображения печатаются на популярных рекламных проспектах, посвященных Греции. Острова образовались благодаря извержению вулкана, произошедшему 3600 лет назад. В наследство от катастрофы островам остались пляжи с разноцветным песком. Также остров знаменит своими церквями (их здесь свыше 350), музеями и традиционными белыми домами с синими крышами.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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