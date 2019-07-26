Минобороны назвало ложью сообщения о задержании Румынией военной техники

Ведомство заявило, что не направляло суда для перевозки по Дунаю военной техники в Сербию. Поставки военной продукции Белграду были осуществлены в установленные контрактом сроки, указало Минобороны

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Минобороны России назвало ложью заявление МИД Румынии, в котором ведомство сообщило, что не выдало разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российским вооружением для Сербии. Об этом говорится в сообщении министерства, поступившем в РБК.

Ведомство сообщило, что не направляло суда для перевозки военной техники по Дунаю. «Все заявления о подобных поставках и якобы «задержании» румынской стороной российского транспорта с бронетранспортерами — абсолютная ложь», — говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что поставки военной продукции Белграду были осуществлены в строгом соответствии с контрактом и в согласованные сроки.

Ранее стало известно, что Румыния заблокировала доставку российских вооружений по Дунаю в Сербию. МИД страны сообщил, что не выдал разрешение на транзит транспорта с российскими вооружениями для Сербии. Такое решение было принято в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза по ситуации на Украине, согласно которым услуги румынского транзитного оператора не должны прямо или косвенно отвечать интересам лиц или организаций из России.