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3M $195 (+10,98%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Политика ,  
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Минобороны назвало ложью сообщения о задержании Румынией военной техники
Ведомство заявило, что не направляло суда для перевозки по Дунаю военной техники в Сербию. Поставки военной продукции Белграду были осуществлены в установленные контрактом сроки, указало Минобороны
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минобороны России назвало ложью заявление МИД Румынии, в котором ведомство сообщило, что не выдало разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российским вооружением для Сербии. Об этом говорится в сообщении министерства, поступившем в РБК.

Ведомство сообщило, что не направляло суда для перевозки военной техники по Дунаю. «Все заявления о подобных поставках и якобы «задержании» румынской стороной российского транспорта с бронетранспортерами — абсолютная ложь», — говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что поставки военной продукции Белграду были осуществлены в строгом соответствии с контрактом и в согласованные сроки.

Ранее стало известно, что Румыния заблокировала доставку российских вооружений по Дунаю в Сербию. МИД страны сообщил, что не выдал разрешение на транзит транспорта с российскими вооружениями для Сербии. Такое решение было принято в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза по ситуации на Украине, согласно которым услуги румынского транзитного оператора не должны прямо или косвенно отвечать интересам лиц или организаций из России.

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Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций

24 июля президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в страну доставили шесть российских бронированных машин БДРМ-2, всего Белград рассчитывает получить десять таких машин. По данным СМИ, Россия в соответствии с контрактом должна поставить Сербии 30 танков и 30 бронетранспортеров.

Авторы: Юлия Выродова, Инна Сидоркова
Теги: Румыния, Сербия, Минобороны России
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Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций
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